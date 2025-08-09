２８歳デンベレと１８歳ヤマルの、今年のバロンドール受賞者はどっちだ

どちらが選ばれても、リオネル・メッシ（３８・アルゼンチン）の後継者として「バロンドール（ballon d’or・フランス語で『黄金のボール』の意）」を手にすることになる。バロンドールを主催するフランス・フットボール誌は、最有力候補とされるウスマン・デンベレ（２８・フランス）とラミン・ヤマル（１８・スペイン）をはじめとする今年の候補３０人を８日に発表した。デンベレはパリ・サンジェルマン（ＰＳＧ・フランス）に所属し、昨シーズン６０試合に出場して３７得点１５アシストを記録。デンベレの活躍でＰＳＧはリーグ・アン、クープ・ドゥ・フランス、欧州サッカー連盟（ＵＥＦＡ）チャンピオンズリーグの３冠（トレブル）を達成した。デンベレが今年の受賞者に選ばれれば、２０２１年のメッシ以来、史上２人目のＰＳＧ選手の受賞となる。メッシが全盛期を過ごしたＦＣバルセロナでは、ヤマルが最も注目される候補だ。次のシーズンからメッシが使用した背番号「１０」を引き継ぐヤマルは、バルセロナで通算５５試合に出場し、１８得点２１アシストを記録。バルセロナのラ・リーガとコパ・デル・レイ優勝に貢献した。ヤマルが今年の受賞者に選ばれれば、バルセロナは現在１２回で並んでいるライバルのレアル・マドリード（レアル）を抜き、バロンドール受賞者を最多輩出したクラブとなる。この１２回のうち７回はメッシが受賞したものだ。ＰＳＧからはデンベレを含め計９人が候補に選ばれた。これは２０１８年のＲ・マドリードと並ぶ歴代最多タイとなる。ただし、２０２３～２０２４シーズンからＰＳＧに所属している李康仁（イ・ガンイン、２４）は候補に入らなかった。韓国選手では、２０２３年のキム・ミンジェ（２９、バイエルン・ミュンヘン）が最後のバロンドール候補となっている。他のアジア諸国からも今年のバロンドール候補者は出なかった。昨年の受賞者であるマンチェスター・シティのロドリ（２９・スペイン）も、負傷の影響で候補から外れた。１９５６年に始まったバロンドールは、１シーズンを通じて世界で最も優れた活躍をしたと評価される選手に授与される賞。国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）ランキング上位１００ヵ国から選ばれた１人ずつのジャーナリストの投票によって受賞者が決定される。今年の授賞式は来月２２日、フランス・パリのシャトレ座で開かれる。ハン・ジョンホ記者 hjh@donga.com