米国ファンの４９％「Ｋ－ＰＯＰは、より良い人になるようにインスピレーションを与える」

「Ｋ-ＰＯＰは、ファンがより良い人（ｂｅｔｔｅｒ ｐｅｒｓｏｎ）になれるようにインスピレーションを与える」米音楽専門メディアのビルボードが、この数年間、自国内で「人気が爆発した（ｅｘｐｏｌｄｅｄ ｉｎ ｐｏｐｕｌａｒｉｔｙ）」Ｋポップを考察する報告書「米国でのＫポップ・ファンダム（Ｋ-ＰＯＰ ＦＡＮＤＯＭ ＩＮ Ｕ.Ｓ.）」を公開した。ビルボードはこれまで、Ｋポップに対し継続的に関心を表明してきたが、研究報告書まで出したのは異例のことだ。ビルボードは、Ｋポップファンである自社の読者約１４００人を対象に深層アンケート調査を行い、今回の報告書をまとめた。米国内のＫポップファンの年齢や性別、地域分布はもちろん、Ｋポップを消費するやり方や反応まで様々な分野を網羅した。このアンケートは、昨年８月１５日から３０日まで、１４歳以上のＫポップファンを対象に行われた。同報告書によると、米Ｋポップファンは、「あなたは、Ｋポップのファンダムから何を得るのか」という質問項目で、４９％が「より良い人になれるようにインスピレーションを与える」と話した。４１％は、「アイドルは私にとって、立派なロールモデルになる」とも答え、６１％は、「ファンコミュニティを通じて所属感を感じる」と答えた。「これから何かを期待させる」（６２％）、「ストレス解消に役立つ」（８５％）という回答も多かった。Ｋ-ＰＯＰのファンダムは、忠誠度も高いことが分かった。回答者の２４％は、「５～１０年間、Ｋポップのファンとして活動してきた」と答え、「１０年以上」という回答も１２％にもなった。「４～５年間」（１７％）も少なくなく、少なくとも４年以上Ｋポップを着実に好きだったファンが半分以上（５３％）を占めている。Ｋポップの市場的価値も確認された。回答者の４１％は、この１年間、ＣＤ購入だけで１００ドル（約１４万ウォン）以上を支出した。２０％は、２５０ドル以上を使ったことが分かった。Ｋ-ＰＯＰのＣＤを購入したことがあると答えたファンは、全体の６３％だった。ビルボードは、「Ｋ-ＰＯＰのファンは、収集家（ｃｏｌｌｅｃｔｏｒｓ）」と定義付けたりもした。アルバム購入だけでなく、アイドル関連グッズなどを集めることにも積極的だからだ。回答者の半分以上（５２％）は、「この１年以内に、同じアルバムの他のバージョン（ｖａｒｉａｎｔ）を購入した経験がある」とも話した。ビルボードの報告書作成を主導した首席アナリストのグレン・ピープルズ氏は、「Ｋポップを他のジャンルの音楽と明確に区別するものは、まさにファンだ」とし、「Ｋポップのファンは、単なる聴取者ではない。献身的（ｄｅｄｉｃａｔｅｄ）かつ活発であり、情熱的で、自発的に組織化している」と分析した。サ・ジウォン記者 4g1@donga.com