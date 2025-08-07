ＨＤ現代が米軍艦のＭＲＯを受注、韓国政府の「ＭＡＳＧＡ」提案後初

ＨＤ現代（ヒョンデ）重工業が、米海軍艦艇の維持・補修・整備（ＭＲＯ）事業を受注した。政府が関税交渉で韓米造船協力プロジェクト「マスガ（ＭＡＳＧＡ・米国造船業を再び偉大に）」を提案後、初めての米海軍ＭＲＯの受注となる。韓国国内造船業界が、年間１０兆ウォン規模の米海軍のＭＲＯ市場で競争力を立証し、米国進出の足がかりを作ったという評価が出ている。ＨＤ現代重工業は６日、米国第７艦隊所属の４万１０００トン級貨物補給艦「ＵＳＮＳアラン･シェパード」の定期整備事業を受注したと発表した。これは、国内造船業界で言えば、４度目の米海軍ＭＲＯの受注であり、ＨＤ現代としては初めての快挙となる。アラン・シェパード艦は、米国初宇宙飛行士の名前から取って２００７年に就役した貨物補給艦で、長さが２１０メートル、幅が３２メートル、高さが９.４メートルに達する。９月から蔚山（ウルサン）ＨＤ現代尾浦（ミポ）付近の岸壁（船舶係留施設）で整備に入り、スクリューのクリーニング、タンク整備、装置検査などを経て、１１月に米海軍に引き渡す予定だ。業界では、今回の受注で、韓米相互関税交渉の結果、推進力を得ているマスガプロジェクトが「第一歩」を踏み出したと期待している。韓米両国は、造船協力の強化に向け、１５００億ドル（約２０８兆６０００億ウォン）規模のファンドを造成し、米国での新規造船所の建設、人材育成、サプライチェーンの再構築、船舶建造およびＭＲＯ分野に投資する計画だ。ＨＤ現代重工業特殊船事業の朱元浩（チュ・ウォンホ）代表は、「マスガの提案後、初めてのＭＲＯ受注で意味が大きい」と話した。ＨＤ現代は、米市場攻略のためにパートナーシップを拡大している。４月、米最大手の防衛産業造船会社ハンティントン・インガルスと技術協力の覚書を交わし、６月は米造船グループ、エジソン・シュエスト・オフショアとパートナーシップを結んだ。ハンファ・オーシャンも昨年と今年、米海軍のＭＲＯ事業３件を受注している。金在亨 monami@donga.com