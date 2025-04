「ＮＯトランプ、ＮＯファシズム」　米全７００ヵ所で再びデモ

「NOトランプ、NOファシズム」 米全700ヵ所で再びデモ. April. 21, 2025 08:56. by 林雨宣 imsun@donga.com. 「キング、トランプ、ファシストに反対!」(No King, No Trump, No Fascist!)「独裁は去れ!」(Dictatorship has got to go!) 19日(現地時間)、米ニューヨークのマンハッタン各地がトランプ大統領を批判するスローガンと叫び声で埋め尽くされた。マンハッタンのブライアント公園から始まった同日のデモには、少なくとも数千人の市民が集まった。彼らはトランプ氏の反移民、揺れ動く関税政策による金融市場の混乱、連邦政府の構造調整政策などが民主主義を脅かすと繰り返し訴えた。手作りのプラカードやポスターを持って現れた市民たちは、2時間かけて1.8キロ離れたセントラルパークまで行進した。高齢の夫婦、10代の若者、性的マイノリティなど、各界各層の市民が「私たちは皆移民だ」「医療保険は人権だ」「化石燃料の開発をやめろ」などのスローガンで、第2次トランプ政権の主要政策を批判した。同時間、ホワイトハウスがある首都ワシントンでも、数千人の市民が反トランプデモを行った。彼らも、国会議事堂からリンカーン記念館まで続くナショナル・モール公園で、「トランプは帰れ」「恥を知れ」と叫んだ。一部のデモ隊は横断幕、星条旗、プラカードなどを手にホワイトハウスの裏庭とも言えるラファイエット広場まで行進し、トランプ氏を非難した。また、別のデモ隊はJ.D.バンス副大統領のワシントン官邸前でデモを行った。同日のデモは、第2次トランプ政権発足後に生まれた「50501」運動だ。「全米50州で、それぞれ50件のデモを、一つの運動として開催しよう」という意味が込められている。有名なオンラインコミュニティ「Reddit(レディット)」から始まったこのデモには、少なくとも29万人が参加している。

한국어