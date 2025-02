ロゼ「ＡＰＴ.」、米ビルボード「グローバル２００（Excl.US）」で１５週トップ

ロゼ「APT.」、米ビルボード「グローバル200(Excl.US)」で15週トップ. February. 12, 2025 09:01. by サ・ジウォン記者 4g1@donga.com. ガールズグループBLACKPINKのロゼ(写真)がブルーノ・マーズと歌った「APT.」が米ビルボードの「グローバル200(Excl.US)」チャートで計15週間トップになり、同チャートの新記録を打ち立てた。10日(現地時間)、ビルボード予告記事によると、「APT.」は米国を除く国のオンラインストリーミングとデジタル販売ランキングを集計した米ビルボードの「グローバル200」の最新チャート(2月15日付)で15週間1位になった。これにより、14週1位だったマライア・キャリーの「All I Want for Christmas Is You」の記録を超えた。「APT.」は、今週のビルボードのメインシングルチャート「ホット100」でも6位にランクインした。昨年10月18日に発売された「APT.」は、同年11月2日付のホット100で8位でデビューした後、16週連続チャートに上がっている。特に年末上位を占めていたクリスマスキャロルの順位が下がり、先月再びチャート5位に上昇した。最近2週間連続で3位を記録している。ビルボードホット100でK-POP女性歌手が3位にランクインしたのはロゼが初めてだ。

한국어