鄭義宣・現代自会長と辛學喆ＬＧ化学副会長、ダボス会議の経済リーダー１００人に. January. 16, 2024 07:57. by ピョン・ジョングク記者 bjk@donga.com. １５日（現地時間）、スイスのダボスで４泊５日の日程で開かれる世界経済フォーラム（ＷＥＦ）に、韓国国内財界の３、４世が大勢参加する。ただ、今年は昨年と違って、上位４以内グループのトップらは参加しない予定だ。１５日、財界によると、今回のダボス会議には、オーナー一家のうち、ハンファグループの金東官（キム・ドングァン）副会長とハンファ生命のキム・ドンウォン社長、ハンファギャラリアのキム・ドンソン副社長の３世３兄弟が参加する。ＨＤ現代（ヒョンデ）の鄭基宣（チョン・ギソン）副会長とＧＳカルテックスの許世烘（ホ・セホン）社長、暁星（ヒョソン）グループの趙顯相（チョ・ヒョンサン）副会長、高麗（コリョ）亜鉛のチェ・ユンボム会長なども出席者の名簿に名を連ねた。ただ、三星（サムスン）電子の李在鎔（イ・ジェヨン）会長、ＳＫグループの崔泰源（チェ・テウォン）会長、現代自動車グループの鄭義宣（チョン・ウィソン）会長、ＬＧグループの具光謨（ク・グァンモ）会長の４大グループのトップは出席しない。財界の関係者は、「昨年は釜山（プサン）万博招致という課題があり、トップらが大勢参加したが、今年は参加誘因が大きく落ちており、４大グループから参加しないものと見られる」と話した。専門経営者としては、ＬＧ化学の辛學喆（シン・ハクチョル）副会長（写真）と三星電子の田敬薰（チョン・ギョンフン）三星リサーチ長、現代自動車の金杰（キム・ゴル）社長、ポスコホールディングスの兪炳玉（ユ・ビョンオク）副社長などがダボス会議に参加する。一方、現代自動車グループの鄭義宣会長とＬＧ化学の辛學喆副会長は今年、ダボス会議の国際ビジネス委員会（ＩＢＣ）の正式メンバーに選ばれた。ＩＢＣはダボス会議を率いる諮問機関であり、世界経済界のリーダー１００人余りで構成された協議体だ。ＩＢＣには、グーグルのサンダー・ピチャイ最高経営者（ＣＥＯ）とアマゾンのアンディ・ジェシーＣＥＯ、アラムコのアミン・ナセルＣＥＯをはじめ、ソニーグループの吉田憲一郎会長、テンセントのマーティン・ラウ会長などのグローバル企業家が正式メンバーとして活動している。特に辛副会長は昨年、韓国企業家としては初めてダボス会議傘下の「化学・先端素材産業協議体」の議長にも就任した。１９７１年に発足したダボス会議は、各国の著名な政治家や企業家、学者らがスイス東部のグラウビュンデン州ダボスで毎年１月に集まり、世界が直面している様々な懸案について話し合う行事だ。今年で５４回目となる今回のダボス会議は、「信頼の再構築」をテーマに、△安保と協力、△持続可能な成長と雇用、△人工知能（ＡＩ）、△気候および自然、エネルギー戦略などについて議論する。

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