現代リバートが６６３億ウォンのサウジ製油所仮設工事を受注. December. 27, 2023 08:12. by ソン・ジンホ記者 jino@donga.com. 現代リバートが２６日、現代建設、現代エンジニアリングと共に総額６６３億ウォン相当のサウジアラビア「アミラルプロジェクト」製油所仮設工事の契約を締結したと２６日発表した。同社は今回の仮設工事の契約を通じて来年１０月までにサウジアラビアのアミラルプロジェクト工事現場に事務所や付帯施設、倉庫などの製油所の基盤施設や電気・通信などの設備を構築する予定だ。アミラルプロジェクトはサウジの国営石油企業である「アラムコ」がサウジ東部のジュバイル地域に推進している石油化学プラント建設事業。家具会社の現代リバートは２０１７年、建設機材企業の現代Ｈ＆Ｓを吸収合併し、仮設工事能力を確保した後、カタール液化天然ガス（ＬＮＧ）輸出基地拡張工事の仮設工事（２０２１年）、サウジアラビアのジャプラガス処理施設の仮設工事（２０２２年）などを受注している。

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