ポペラテナー歌手イム・ヒョンジュ、英国王立技芸協会からフェローの栄誉称号を授与. December. 27, 2023 08:11. by 崔智善 aurinko@donga.com. デビュー25周年を迎えたポペラテナー歌手イム・ヒョンジュさん(37)が英国王立技芸協会(Royal Society of Arts=RSA)のロイヤル・ソサエティー・オブ・アーツ・フェロー(Fellow of the Royal Society of Arts)に選ばれたと所属事務所のデジエンコムが26日明らかにした。イム・ヒョンジュさんは「今年は韓英国交樹立140周年で、さらに意味深く光栄だ。韓国と英国の文化芸術をつなぐ架け橋の役割をし、さらに研究して努力する」と話した。1754年に設立された英国王立芸術協会は世界的な権威を持つ。商業、製造、人文芸術の分野において国際的に優れた業績を成し遂げた人物のうち、入会を希望する者を対象に審査を経て選定する。アダム・スミス(1723~17900)、マリー・キュリー(1867~1943)などが会員だ。選定されれば、名前の後に「FRSA(Fellow of the Royal Society of Arts)」という称号が付与される。

