チャールズ英国王が尹東柱の詩を朗読…尹大統領はシェイクスピアを引用. November. 23, 2023 08:55. by イ・サンホン記者 ロンドン=チョン・ジュヨン記者 dapaper@donga.com. 「To me, fair friend, the United Kingdom, you never can be old(わが友よ、イギリスよ、あなたは決して老いることはない)」英国を国賓訪問中の尹錫悦(ユン・ソクヨル)大統領は21日(現地時間)、英ロンドンのバッキンガム宮殿で開かれた国賓晩餐会で、シェイクスピアのソネット104番の一節を引用して乾杯を提案した。チャールズ国王が晩餐会で、英語に翻訳された詩人尹東柱(ユン・ドンジュ)の「風が吹けば」の一節を朗読して歓迎したことへの応答だった。尹氏は晩餐会で、「韓国と英国は自由を守るために血を分けた血盟の同志」とし、「1950年、私たちが共産主義の侵略を受けて国運が危機に直面した時、約8万1千人の英国兵士が韓国の自由を守るために遠くから駆けつけてくれた」と強調した。国賓日程の花形と呼ばれる国賓晩餐会で、尹氏は黒い燕尾服に白い蝶ネクタイを締め、チャールズ国王と共に晩餐会場に入場した。金建希(キム・ゴンヒ)夫人は黒いワンピース姿だった。尹氏は、「私は学生時代、友人と共にビートルズやクイーン、エルトン・ジョンに熱狂した」とし、「今、ハリー・ポッターは多くの韓国人に愛されている」と話した。また、「最近では韓国のBTS、ブラックピンクが英国人の大きな愛を受けている」と付け加えた。チャールズ国王は、晩餐会で韓国語で「英国へようこそ」と挨拶し、雰囲気を盛り上げた。そして、「韓国が急速な変化を経験しながらも自我を保っていられるのは、亡くなった詩人尹東柱が予言したことかもしれない」と述べ、尹東柱の詩「風が吹けば」を朗読した。「風がしきりに吹いているのに私の足が岩の上に立った。川の水がしきりに流れているのに私の足が丘の上に立った」。チャールズ国王は、「英国にダニー・ボイルがいるなら、韓国には奉俊昊(ボン・ジュンホ)がいる。『ジェームズ・ボンド』に対して『イカゲーム』がある」とし、「ビートルズの『レット・イット・ビー』に対しては、BTSの『ダイナマイト』がある」と述べた。チャールズ国王は韓国語で「ウィハヨ」と乾杯の挨拶をし、愛国歌の弦楽器の演奏も晩餐会場に響き渡った。晩餐会には、秋慶鎬(チュ・ギョンホ)副首相兼企画財政部長官、朴振(パク・ジン)外交部長官、李祥敏(イ・サンミン)行政安全部長官らが出席した。財界からは、李在鎔(イ・ジェヨン)サムスン電子会長、具光謨(ク・グァンモ)LG代表、辛東彬(シン・ドンビン)ロッテグループ会長、金東官(キム・ドングァン)ハンファグループ副会長らが出席した。ガールズグループ、ブラックピンクのメンバー4人も全員出席した。

