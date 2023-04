ウッズ、マキロイ、カップルズと水切りショット…キム・ジュヒョンが夢のマスターズで夢のような練習ラウンド. April. 05, 2023 08:49. by キム・ジョンフン記者 hun@donga.com. 「夢が本当に叶った(Dreams Do Come True)」キム・ジュヒョン(21)は4日、ソーシャルメディア(SNS)に「ゴルフ皇帝」タイガー・ウッズ(48)と一緒に練習する写真を投稿し、このように書いた。今季メジャー初戦であるマスターズに初出場するキム・ジュヒョンは同日、憧れの選手であるウッズや、世界ランキング2位のローリー・マキロイ(34)、1992年マスターズ王者のフレッド・カプルズ(64)とともに練習ラウンドを消化した。9ホールで2時間30分程度練習ラウンドを行ったキム・ジュヒョンは「ウッズと初めてラウンドをしたが、素晴らしかった」とし、「沢山会話して役に立った。このような機会を得られて本当にラッキーだ」と話した。世界最高峰のトーナメントであるマスターズは6日から4日間、米国ジョージア州オーガスタのオーガスタ・ナショナルGC(パー72)で開催される。大会の歴代王者ら88選手が出場する。マスターズで通算5勝を挙げ「グリーンジャケット」を獲得しているたウッズは、今季最初の大会にマスターズを選んだ。昨季に米男子ツアー(PGA)デビューを果たしたキム・ジュヒョンはPGAツアー通算2勝を、ウッズとマキロイはメジャー戦でそれぞれ通算15勝と4勝を記録している。3人ともナイキの支援を受けている。PGAツアー15勝のカプルズは現在シニアツアーで活動中だ。彼らは155メートルの長さの16番(パー3)で「水切りショット」を試みた。このホールはティーイングエリアからグリーンの端まで池が長く広がっている。毎年練習ラウンドの時、選手たちがファンサービスとして池のスタート地点でボールを低めに打ち、水切りをした後、グリーンに乗せる伝統がある。ウッズとマキロイ、カプルズのショットは水しぶきを上げたが、グリーンには上がれなかった。キム・ジュヒョンのショットは水しぶきもなく低く浮いてグリーンに落ちた。練習ラウンドの後、カプルスは「私はキム・ジュヒョンを愛している」とし、「キム・ジュヒョンは鋭利でボールが本当に上手に打つ。キム・ジュヒョンがウッズ、マキロイと練習ラウンドをすることに興奮して見えたが、彼らもキム・ジュヒョンを愛している」と話した。キム・ジュヒョンは同日、世界ランキング1位で前回王者のスコッティ・シェフラー(27)とも一緒に練習した。キム・ジュヒョンは公式記者会見の対象者にも選ばれるなど、PGAツアーで最も注目される選手であることを改めて証明した。

