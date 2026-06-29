無念の孫興慜、４度目のＷ杯終幕　２０３０年大会はあるか

韓国サッカー代表の主将、孫興慜（ソン・フンミン、３４＝ＬＡＦＣ）の愛称の一つが「国民の泣き虫」だ。孫興慜が初めてワールドカップ（Ｗ杯）本大会のピッチに立った２０１４年ブラジル大会のベルギー戦（０－１敗戦）以降、韓国のＷ杯１次リーグ最終戦は、いつも孫興慜が涙ぐむ場面で幕を閉じてきた。２０１８年ロシア大会では、１次リーグ最終戦で前回王者ドイツを２－０で破りながらも決勝トーナメント進出を逃し、無念の涙をのんだ。２０２２年カタール大会のポルトガル戦では、後半アディショナルタイムに２－１で勝利し、決勝トーナメント進出を決める黄喜燦（ファン・ヒチャン、３０＝ウォルバーハンプトン）の決勝ゴールをアシストした後、感激の涙を流した。しかし、２０２６年北中米Ｗ杯では、ピッチで熱い涙を流す機会すら奪われた。２５日の１次リーグＡ組第３戦で南アフリカに０－１で敗れた後も、決勝トーナメント進出の可否がすぐには決まらなかったためだ。その代わり、南アフリカ戦終了後、ユニホームに顔をうずめる姿が、孫興慜にとって４度目のＷ杯最後の場面として残った。孫興慜は得点はもちろん、ゴールやアシストも記録できないまま今大会を終えた。孫興慜は２０１４年ブラジル大会で１得点、２０１８年ロシア大会で２得点を挙げた。安貞桓（アン・ジョンファン）、朴智星（パク・チソン＝ともに３得点）と並ぶ韓国選手歴代最多記録だ。しかし、２０２２年カタール大会以降は７試合連続無得点に終わり、単独トップには立てなかった。カタール大会では眼窩骨折のため全試合でフェースガードを着用するハンディを抱えてプレーした。今大会は負傷こそなかったが、洪明甫（ホン・ミョンボ）監督の起用法をめぐり疑問の声が上がる中、結局ゴールネットを揺らすことはできなかった。第１、第２戦は先発出場しながら途中交代となり、第３戦では先発メンバーから外れた。後半から途中出場したものの、目立った活躍は見せられなかった。孫興慜は１０年間在籍したイングランド・プレミアリーグ（ＥＰＬ）のトットナムを離れ、昨年８月に米メジャーリーグサッカー（ＭＬＳ）へ移籍した。今大会の共同開催国である米国でプレーしながら出場機会を確保し、環境にも早く順応することを狙った選択だ。移籍初年度の昨季は１０試合で９得点を挙げるなど高い得点力を見せた。しかし今季は１４試合で７アシストを記録する一方、無得点に終わり、「エージングカーブ」（加齢による能力低下）ではないかとの懸念も出ていた。孫興慜は今大会の南アフリカ戦に、３３歳１１カ月１７日で出場した。韓国が１１大会連続本大会出場を始めた１９８６年メキシコ大会以降、孫興慜より高齢でＷ杯本大会に出場した韓国選手はいない。従来の記録は、黄善洪（ファン・ソンホン）が２００２年日韓大会３位決定戦に３３歳１１カ月１５日で出場したものだった。孫興慜が４年後のＷ杯にも出場するかどうかは、まだ分からない。孫興慜は今大会前、国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）のインタビューで、「代表での旅を本当に素晴らしいものにしてほしい」と語り、代表引退を示唆した。しかし、１次リーグ初戦のチェコ戦を前にしては、「最後のＷ杯だと断言したことはない」と線を引いた。ハン・ジョンホ記者 hjh@donga.com