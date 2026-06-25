スピード増した公式球でゴールラッシュ　Ｗ杯史上最多１４１得点

２０２６年北中米ワールドカップ（Ｗ杯）で、大会史上最も華やかなゴールラッシュが繰り広げられている。２４日までに行われたグループリーグ４８試合で、グループリーグ史上最多となる１４１得点が生まれた。クリスティアーノ・ロナルドが２４日、ウズベキスタンとのグループリーグＫ組第２戦（５－０でポルトガル勝利）で決めたポルトガルの３点目は、今大会４５試合目で生まれた１３７点目のゴールだった。このゴールで２０１４年ブラジル大会のグループリーグ総得点記録（４８試合１３６得点）が更新された。今大会は参加国が従来の３２カ国から４８カ国に増え、グループリーグの試合数も７２試合に拡大された。ゴールラッシュの背景には、今大会の公式球「トリオンダ」（写真）がある。史上最少となる４枚のパネルで製作され空気抵抗が少ないトリオンダは、軌道が不規則でスピードも速い。フランス代表ＦＷキリアン・エムバペがセネガルとのグループリーグＩ組第１戦で決めた追加点は、その特性を示す代表的な例だ。エムバペは２７．４メートルの距離から右足を振り抜き、ゴール左上隅へ突き刺した。セネガルＧＫエドゥアール・メンディが飛びついたが、防ぐことはできなかった。元イングランド代表ＧＫのジョー・ハート氏は「ボールが予想よりはるかに速く飛んでくる。ＧＫたちは公式球への適応に苦労している」と語った。参加国の増加でグループリーグで実力差の大きいチーム同士が対戦するケースが増えたことも得点増加の一因とされる。Ｗ杯通算４度の優勝を誇る「戦車軍団」ドイツは、初出場の島国キュラソーを７－１で大勝した。北中米の猛暑ももう一つの要因との分析が出ている。高温多湿の環境でプレーする選手たちの体力消耗が早く、試合終盤になると守備の集中力が低下し、後半の失点が増えているというのだ。なおグループリーグはまだ２４試合を残しており、最終的な総得点記録はさらに伸びる見通しだ。ハン・ジョンホ記者 hjh@donga.com