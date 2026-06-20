「オバマ大統領センター」開館式、トランプ氏除き歴代大統領勢ぞろい

「友情と助言、そしてこの国への献身に感謝します」オバマ元米大統領は１８日（現地時間）、自身を含む歴代米大統領夫妻４組が「オバマ大統領センター」の開館式で一緒に撮影した写真をＸ（旧ツイッター）に投稿し、このように記した。同日、米イリノイ州シカゴ南部のジャクソンパークで開かれたセンター開館式には、オバマ氏とミシェル夫人をはじめ、バイデン前大統領とジル夫人、ジョージ・Ｗ・ブッシュ元前大統領とローラ夫人、ビル・クリントン元大統領とヒラリー・クリントン元国務長官ら、存命中の歴代大統領夫妻が全員出席した。オバマ氏は記念演説で、「人格、誠実さ、勤勉さ、優しさ、思いやり、責任感、名誉は『米国の価値』だ」とし、「ここに集まった歴代大統領たちが、どれほど考え方が異なっていても、最善を尽くして守ろうとしてきた価値だ」と強調した。また、２００８年と１２年の大統領選でそれぞれ対決した共和党候補の故ジョン・マケイン元上院議員とミット・ロムニー元上院議員にも言及し、「私と同じように、彼らもこれらの価値を信じていた」と述べた。深刻な政治的分断の時代に、融和と健全な政治競争の重要性を訴えたものとみられる。オバマ夫妻は開館式に先立ち、他の歴代大統領夫妻を自ら案内してセンター内を見て回った。この場でブッシュ氏がミシェル夫人にミントキャンディをサプライズで贈り、出席者の笑いを誘った。ブッシュ氏はこれまで、父のジョージ・Ｈ・Ｗ・ブッシュ元大統領やマケイン氏の葬儀で隣り合わせに座ったミシェル氏に、緊張をほぐそうとの趣旨でミントキャンディを手渡し、話題となった。今回も一種の「友情の証し」としてミントキャンディを贈ったという。オバマ氏は共和党出身のブッシュ氏とは在任中、互いの政策を批判し合う緊張関係にあったが、退任後は親しい関係を築いている。同日、ブッシュ大統領センターも「オバマ大統領センターの開館を祝福する。（テキサス州）ダラスから応援する」との声明を発表した。クリントン氏は、「オバマセンターは過去８年間（オバマ政権時代）の進歩の歴史を示すだけでなく、より良い未来を築く市民としての私たちの力と責任を深く思い起こさせてくれる」との祝賀メッセージを寄せた。センターをたびたび「ごみの山」と批判してきたトランプ大統領は招待されなかった。オバマ氏は記念演説で現政権を遠回しに批判し、「誰も法の上に立つことはなく、また法の保護から排除されることもない」と強調した。同日の式典には、ドイツのメルケル元首相やカナダのトルドー前首相ら海外の首脳経験者も出席した。また、スティービー・ワンダー、ブルース・スプリングスティーン、ロックバンドＵ２のボーカルのボノ、ジョン・レジェンド、ジェニファー・ハドソン、クリスティーナ・アギレラらがステージに立ち、祝賀公演を披露した。イ・ジユン記者 asap@donga.com