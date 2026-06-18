漢江で水鉄砲遊びと音楽イベントを満喫

２０日、ソウル汝矣島（ヨイド）漢江（ハンガン）公園の水光ステージで、水遊びと公演を同時に楽しめるイベントが開かれる。１９日から来月９日までは、汝矣島漢江公園のイベント広場で、水道水「アリス」をテーマにしたポップアップイベントも開催される。ソウル市は１７日、２０日午前１１時から午後６時まで「水光ステージ・ウォーターフェスティバル」を開催すると発表した。ソウル市は「猛暑の夏に市民へ涼しい楽しさと特別な思い出を提供するために企画した都市型ウォーターフェスティバルだ」とし、「最近のレジャー文化が単なる観覧型から体験・参加型へと変化している流れに合わせ、水遊びと文化公演を組み合わせた参加型コンテンツとして構成した」と説明した。会場には大型プールやウォータースライダー、ウォーターローラー、釣りプールなど多様な水遊び施設が設置される。放水イベントや泡遊び、水鉄砲遊びなどの参加型プログラムも運営され、子どもから大人まで楽しめる。Ｋポップダンスチームによる観客参加型プログラムや、ＥＤＭ（エレクトロニック・ダンス・ミュージック）のＤＪ公演、放水パーティーなども行われ、祭り気分を盛り上げる予定だ。イベントは事前予約で申し込むことができ、当日の現地受け付けも可能だ。１９日から始まる「アリスがきれいだ、アリス」ポップアップイベントは、アリスの水質管理や水質情報公開、健康的な飲用文化を紹介する広報キャンペーンだ。ソウル市アリス水道事業本部は「漢江を訪れる市民が冷たいアリスを飲みながら休息と体験を楽しみ、多彩なイベントや景品に触れられるよう企画した」と説明した。会場内のカフェゾーンとヒーリングゾーンではアリスを使った飲み物を楽しみながら休憩でき、ＤＩＹ（手作り）ゾーンとフォトゾーンでは自ら作って記録する体験プログラムが運営される。ミッションを達成した参加者には景品が贈られ、現場で撮影した認証写真をＳＮＳに投稿すると、抽選で商品券も進呈される。ポップアップイベントは毎週月曜日と火曜日を除いて運営される。水～金曜日は午後３時から７時まで、土・日曜日は午前１１時から午後７時まで実施され、天候によって日程が変更される場合がある。ソン・ジンホ記者 jino@donga.com