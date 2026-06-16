常用職が通貨危機後初の減少　ＡＩ時代の民生の要は雇用だ

安定した雇用の代名詞である常用労働者数が、２６年５カ月ぶりに初めて減少した。国家データ処によると、先月の常用労働者は１６７４万人で、１年前より７０００人減った。アジア通貨危機の影響下にあった１９９９年１２月以来初めてのことだ。常用職とは正規職や無期契約職、１年以上の契約職などを含む概念で、比較的質の高い雇用とされる。コロナ禍の間も続いていた常用職の増加傾向が途切れたことは、韓国経済の雇用創出エンジンに警告灯がともったことを意味する。雇用寒波の影響は２０～３０代の若年層で特に顕著に表れた。先月、２０代と３０代の常用職は１９万７０００人も減少した。製造業では、２０～３０代の常用職が減った分を６０代以上の高齢層が埋めた。情報通信業では２０代の常用職が５万７０００人減少した一方で、３０代では増加しており、企業の経験重視の採用傾向と無関係ではないと解釈されている。３０代では専門・科学・技術サービス業で常用職が７万６０００人も減少しており、人工知能（ＡＩ）の導入による雇用代替効果が可視化しつつあるという分析も出ている。また３０代では常用職が減少する一方で日雇い労働者が３万３０００人増加しており、雇用形態が次第に不安定化する様相も見られる。政府は当初、今年の就業者数が１６万人増えると予測していた。しかし、米・イラン戦争など対外不確実性の長期化と内需低迷により、企業の採用意欲は大きく冷え込んだ。これにＡＩの日常化という巨大な技術転換の流れまで重なり、戦争終結後も雇用情勢は厳しい状況が続く可能性が高い。労働市場の構造変化に対する根本的な議論が必要だ。韓国の未来を担う若者たちの雇用が失われている現実を、政府と政治圏は深刻に受け止めなければならない。企業が新事業へ積極的に投資し、雇用を増やせる環境を整えるとともに、旧来の労働規範をＡＩ時代に合わせて柔軟化する労働改革を急ぐべきだ。民生安定の最優先課題は、結局のところ持続可能で安定した雇用の創出であることを肝に銘じなければならない。