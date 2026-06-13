スペースＸ、公開価格１３５ドル確定　史上最大のＩＰＯ

イーロン・マスク氏率いる宇宙企業スペースＸが、サウジアラビア国営石油会社アラムコを抜き、史上最大規模の新規株式公開（ＩＰＯ）に成功した。１２日、ロイター通信などによると、スペースＸは１１日（現地時間）、ＩＰＯの公開価格を１株当たり１３５ドル（約２１万ウォン）に確定し、約５億５５５６万株を売却して７５０億ドル（約１１４兆ウォン）を調達することになった。２０１９年のアラムコの調達額（２９４億ドル）の約２．５倍に当たる規模だ。公開価格ベースの企業価値だけでも１兆７７００億ドル（約２６９０兆ウォン）に達する。スペースＸ株は１２日、銘柄コード「ＳＰＣＸ」で米ナスダック市場に上場し取引を開始する。公開価格水準を維持すれば、メタやテスラを抜いて一気に米株式市場の時価総額７位に浮上する見通しだ。企業価値が過大評価されているとの懸念も少なくないが、投資熱は冷めていない。世界最大の資産運用会社ブラックロックが少なくとも５０億ドル（約７兆６０００億ウォン）の購入を申し込み、個人投資家からの注文も７００億ドル（約１０６兆４０００億ウォン）を超えた。衛星インターネット市場を事実上独占しているうえ、「宇宙ベースの人工知能（ＡＩ）データセンター」という構想を掲げるスペースＸの成長可能性が高く評価された結果だ。ボケ・キャピタル・パートナーズのキム・フォレスト最高投資責任者（ＣＩＯ）はロイター通信に対し、「今スペースＸ株を買う人々は、単に企業に投資しているのではなく、人類が地球を離れる未来そのものに賭けている」と語った。金在亨 monami@donga.com