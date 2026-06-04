マンＣ所属の１９人がＷ杯出場へ　クラブ別最多

２０２６年北中米ワールドカップ（Ｗ杯）に最も多くの選手を送り出すクラブは、イングランド・プレミアリーグ（ＥＰＬ）のマンチェスター・シティ（マンＣ）であることが分かった。国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）は３日、今大会に出場する４８カ国・１２４８人の登録メンバーを発表した。今大会には７１カ国、４４９クラブ所属の選手たちが参加する。マンＣは、エースストライカーのアーリング・ハーランド（ノルウェー）を含む１９人が今大会のピッチに立つ。イングランド、アルジェリア、ベルギー、クロアチア、エジプト、フランス、ガーナ、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、スペイン、ウズベキスタンまで１２カ国の代表にマンＣ所属選手が名を連ねた。金玟哉（キム・ミンジェ）が所属するバイエルン・ミュンヘン（ドイツ）が１８人で２位、李康仁（イ・ガンイン）所属のパリ・サンジェルマン（フランス）が１６人でアーセナル（イングランド）と並び３位だった。今大会の最年長選手はスコットランドのクレイグ・ゴードン（４３歳１６２日、ハート・オブ・ミドロシアン）、最年少はメキシコのジルベルト・モラ（１７歳２４０日、ティフアナ）だ。両選手とも今回が初のＷ杯出場となる。アルゼンチンのリオネル・メッシ（インテル・マイアミ）、ポルトガルのクリスティアーノ・ロナルド（アル・ナスル）、メキシコのギジェルモ・オチョア（ＵＳサレルニターナ）の３人は、史上最多となる６度目のＷ杯出場を果たす。任寶美 bom@donga.com