青少年の死因、１４年連続で１位は自殺

青少年の死因１位が、１４年連続で自殺だったことが分かった。また、青少年４人に１人が、最近１年以内に抑うつ感を経験していた。女性家族部は２１日、こうした内容を盛り込んだ「２０２６青少年統計」を発表した。２０２４年基準で、満９～２４歳の青少年の死因１位は故意の自傷行為（自殺）で、２０１１年から１４年連続で死因の最多を占めた。昨年、中高生の２５．７％は「最近１年以内に抑うつ感を経験した」と答えた。スマートフォンやインターネットに依存する生徒も増えた。昨年、１０代青少年の４３％がスマートフォン過依存リスク群に分類され、前年度（４２．６％）より小幅増加した。特に中学生のリスク群比率は４７．６％と、さらに高かった。１０代の週間平均インターネット利用時間も、２０２４年の２０時間から昨年は２７．３時間へ増加した。オンライン依存が高まる一方、健康習慣は悪化した。昨年、高校生の５０．４％は週１回以上の規則的な運動をしていないことが分かった。チョ・ソンウ大韓精神健康医学会医務理事は、「身体活動不足とスマートフォン過依存は、友人関係や家族関係に否定的影響を与え、不安や抑うつを悪化させる」とし、「自傷行為など危険行動につながる恐れがあるだけに、運動や睡眠時間の確保など生活習慣管理が重要だ」と述べた。パン・ソンウン記者 bbang@donga.com