ホルムズ海峡で足止めの韓国タンカー１隻、初めて通過

米国とイランの戦争でホルムズ海峡に足止めされていたＨＭＭ所属タンカー、ユニバーサル・ウィナー号が海峡を通過した。米国・イスラエルとイランの戦争勃発で韓国船舶２６隻が足止めされてから、８１日ぶりに初めてホルムズ海峡を脱出したことになる。趙顕（チョ・ヒョン）外交部長官は２０日、国会外交統一委員会全体会議で、「韓国のタンカーがイラン側との協議の下、ホルムズ海峡を抜けつつある」とし、「イラン当局との協議を終え、昨日から航海を始めており、非常に慎重に（通過している）」と述べた。船舶位置追跡サイト「マリントラフィック」などによると、海峡を抜けた船舶は、最近被弾したナム号と同じ船会社であるＨＭＭ所属タンカー、ユニバーサル・ウィナー号だ。３０万ＤＷＴ級ＶＬＣＣ（超大型原油タンカー）のユニバーサル・ウィナー号は、クウェートで原油約２００万バレルを積み込み、蔚山（ウルサン）へ輸送中で、韓国人船員９人を含む計２１人が乗船しているとＨＭＭは説明した。ユニバーサル・ウィナー号のホルムズ海峡通過は、韓国、イラン、米国間の事前調整によるものとされる。この船舶は、イラン側が案内名目で要求している通航料など一切の費用を支払っていないという。外交部関係者は「１８日にイラン側から通航可能との連絡があった」とし、「これを受け、カタール近海に待機していた当該船舶が１９日未明に運航を開始し、イラン側が指定した航路に沿って移動中だ」と説明した。韓国政府は、飛行体攻撃で損傷し修理中のナム号を含め、残る足止め船舶２５隻についても、イラン側と通航協議を進める方針だ。申나리 journari@donga.com