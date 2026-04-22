ドジャース・大谷、５２試合連続出塁　秋信守に並ぶ

「スーパースター」大谷翔平（３２、ロサンゼルス・ドジャース）が５２試合連続出塁を達成し、秋信守（チュ・シンス、４３、引退）と肩を並べた。大谷は２１日、コロラド・ロッキーズとのアウェー戦に１番・指名打者で先発出場し、４打数１安打２四球で３度出塁した。これで昨年８月２５日のサンディエゴ・パドレス戦から続く連続出塁記録を５２試合に伸ばした。これはテキサス・レンジャーズ所属たった秋信守が２０１８年５月１４日のヒューストン・アストロズ戦から同年７月２１日のクリーブランド・インディアンズ（ガーディアンズの前身）戦まで記録した、ＭＬＢアジア選手最長記録に並ぶ。大谷は今季序盤、「安打製造機」イチロー（５３・引退）の日本人メジャーリーガー最長記録である４３試合をすでに更新している。大谷は３回の第２打席で相手左腕先発ホセ・キンタナから右翼前に落ちる安打を放った。６回には故意四球で出塁し、８回にも四球を選んだ。２２日のサンフランシスコ・ジャイアンツ戦で出塁すれば秋信守を上回り、アジア打者の新記録となる。同時に、２０００年にドジャースで５３試合連続出塁を記録したショーン・グリーンに並ぶ。ドジャースの歴代最多は１９５４年に５８試合連続出塁を達成したデューク・スナイダー（１９２６～２０１１）。１９００年以降のメジャー最長は１９４９年、「最後の４割打者」テッド・ウィリアムズ（１９１８～２００２）の８４試合だ。任寶美 bom@donga.com