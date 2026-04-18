９日ぶり捕獲のオオカミ「ヌック」 釣り針除去手術後「回復中」

大田（テジョン）市の動物園「オーワールド」から地面を掘って脱走した２歳の雄オオカミ「ヌック」が、９日ぶりに捕獲された。１７日、大田市などによると、同日午前０時４４分ごろ、ヌックは動物園から約２キロ離れた安永（アンヨン）インターチェンジ付近で捕獲された。当局は前日、マンソン山などでオオカミを見たとの通報を受けて捜索した結果、午後１１時４５分ごろ、熱画像感知ドローンを通じてヌックを発見し、１７日午前０時３１分ごろ、ヌックに麻酔銃を撃って制圧した。ヌックは血液検査で異常はなく、脈拍や体温も正常だった。腹部からは木の葉や魚の骨とともに長さ２．６センチの釣り針が見つかり、放浪中に飲み込んだとみられる。ヌックは民間動物病院で釣り針除去手術を受けた後、オーワールドで回復している。動物園側は、ヌックが回復した後、既存の群れと再び同居させるかどうかを決定する方針だ。麻酔銃を発射した国立生態院のチン・セリム副院長は「ヌックを刺激しないよう木の陰に隠れ、熱画像を見ながら麻酔銃１発を撃ち、後ろ脚に命中させた」と説明した。ヌックは命中後も５分以上、約４００～５００メートルを移動した後、道路下の水路で捕獲された。オーワールドを運営する大田都市公社のチョン・グクヨン社長は「混乱を招き、市民にご心配をおかけして申し訳ない」とし、「再発防止に向け施設を補強する」と話した。金兌泳 live@donga.com