バイエルンがＲマドリード撃破、金玟哉と李康仁がＣＬ決勝進出懸け激突

世界最高峰の欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）準決勝で、金玟哉（キム・ミンジェ、バイエルン・ミュンヘン）と李康仁（イ・ガンイン、パリ・サンジェルマン＝ＰＳＧ）の「韓国人対決」が実現した。バイエルン・ミュンヘン（ドイツ）は１６日、ホームで行われた今季ＣＬ準々決勝第２戦で、スペインの強豪レアル・マドリードに４－３で逆転勝ちした。ミュンヘンは試合終盤まで２－３とリードを許していたが、後半４４分にルイス・ディアスが同点弾、アディショナルタイムにマイケル・オリーセが決勝点を決めて試合をひっくり返した。ミュンヘンは第１戦の２－１の勝利と合わせ、２戦合計６－４で４強入りを決めた。２０１９～２０２０年シーズン以来６年ぶり、通算７度目の優勝を狙うミュンヘンは、準決勝で前回王者のＰＳＧ（フランス）と対戦する。クラブ史上初優勝を果たした昨季に続いて大会連覇を狙うＰＳＧは、前日にリバプール（イングランド）を下して４強進出を決めた。金玟哉と李康仁がＣＬ舞台で対戦するのは３度目。これまでの２度はミュンヘンがいずれも勝利している。２０２４～２０２５年シーズンのリーグフェーズでは、金玟哉が決勝ゴールを決めて１－０の勝利に導いた。昨年１１月の対戦では李康仁がアシストを記録したが、チームは１－２で敗れた。両チームはこれまで計１６回対戦し、ミュンヘンが９勝７敗で勝ち越している。準決勝は２９日にフランス・パリで第１戦、来月７日にドイツ・ミュンヘンで第２戦が行われる。どちらが勝っても韓国サッカー史に新たな１ページが刻まれる。ミュンヘンが勝てば、金玟哉は朴智星（パク・チソン）、孫興慜（ソン・フンミン）、李康仁に続く４人目の韓国人ＣＬ決勝進出選手となる。一方、ＰＳＧが勝てば、李康仁は２年連続でのＣＬ決勝進出という節目を達成する。ただ、両選手とも準々決勝第２戦では出場機会がなかったため、準決勝での起用は不透明だ。同日、ロンドンで行われたアーセナル（イングランド）対スポルティング（ポルトガル）の準々決勝第２戦は０－０の引き分けに終わった。２戦合計１－０で準決勝進出を決めたアーセナルは、アトレティコ・マドリード（スペイン）と決勝進出を争う。ハン・ジョンホ記者 hjh@donga.com