「米国で豪華生活」 イラン高官家族の永住権、相次ぎ停止

米国が、交戦状態にあるイランの高官家族に対する永住権の効力を相次いで停止している。１９７９年のイラン・イスラム革命後、イランが強硬な反米政策を展開してきたにもかかわらず、指導部の子女が米国で豪華な生活を送っているとの批判は以前からあった。米紙ニューヨーク・タイムズなどによると、米国土安全保障省傘下の移民税関捜査局（ＩＣＥ）は１１日、２０１３～２１年にイラン副大統領を務めたマスーメ・エブテカール氏（６６）の息子セイエド・エイサ・ハシェミ氏の永住資格を剥奪し、国外追放に向けて拘束した。ハシェミ氏の妻と息子の永住権も剥奪された。イラン革命勢力は１９７９年１１月から８１年１月まで首都テヘランの米国大使館を占拠し、５２人の人質を４４４日間拘束した。当時、多くの人質が独房に監禁され十分な食事も与えられないなど身体的・精神的虐待を受けたが、エブテカール氏は当時、革命勢力の対外発信を担い、「人質は良い待遇を受けている」と英語で主張した。幼少期に学者だった父親に伴い米ペンシルベニア州で暮らした経験があり、英語が堪能だ。息子ハシェミ氏は２０１４年、家族とともにＦ—１学生ビザで米国に入国し、１６年に「永住権抽選制度」を通じて永住権を取得した。夫妻はカリフォルニア州ロサンゼルスの高級マンションで生活していたとされる。イラン体制に反対する米国内のイラン人活動家らは、エブテカール氏が人質事件を反省しておらず、ハシェミ氏も母親と距離を置いていないとして、ハシェミ氏家族の追放を求めてきた。ルビオ米国務長官も「米国は反米テロリストとその家族の安息の地になってはならない」と述べ、追放の可能性を示唆していた。トランプ政権第1期の２０２０年１月に殺害されたイラン革命防衛隊コッズ部隊のガセム・ソレイマニ司令官（当時）の家族も、最近になって永住権の効力が停止された。ソレイマニ氏の姪のアフシャル氏とその娘もロサンゼルスで豪華な生活を送っていたとされる。また、先月１７日の米国とイスラエルの空爆で死亡した国家安全保障最高評議会トップのアリ・ラリジャニ事務局長の娘夫婦の永住権も剥奪された。娘はジョージア州アトランタ近郊のエモリー大学がん研究所で教授を務めていた。オ・スンジュン記者 ohmygod@donga.com