原油に続きアルミなど非鉄金属も急騰

米国・イスラエルとイランの戦争が長期化する中、原油や天然ガスに続き、アルミニウムや銅といった非鉄金属の価格も急騰している。戦争により非鉄金属の生産施設まで破壊され、需給不安への懸念が高まっているためだ。さらに、中国が金属加工に用いられる硫酸の輸出を制限する見通しであることも、サプライチェーンのリスク要因となっている。英ロンドン金属取引所で取引されるアルミニウムの３カ月先物価格は、１トン当たり今年初めの３０２３．１ドル（約４４７万７３００ウォン）から、１３日（現地時間）には３６２６．８ドル（約５３７万１４００ウォン）へと約２０％急騰している。２０２２年３月以来の高値となっている。戦争の影響でアルミニウム生産施設が空爆を受けるなど、供給不安への警戒が強まり価格を押し上げている。１４日、外信によると、イランは最近、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）の「エミレーツ・グローバル・アルミニウム（ＥＧＡ）」やバーレーンの「アルミニウム・バーレーン（Ａｌｂａ）」などの生産施設を攻撃した。これに対し米国とイスラエルも今月初め、イランの「イラン・アルミニウム公社（ＩＲＡＬＣＯ）」を報復攻撃した。中東は世界のアルミニウム需要の約９％を供給する主要拠点で、攻撃対象となった施設の年間生産量は約３４０万トンに達する。アルミ価格の上昇は韓国製造業にも影響を及ぼしている。ＩＢＫ証券のイ・ドンウク・アナリストは「アルミニウムは蓄電池、自動車の軽量化素材、飲料缶など産業分野全般で活用される原材料だ」とし、「コスト負担が物価上昇につながる可能性がある」との見方を示した。銅の生産減少を懸念する声も出ている。銅の製錬に必要な核心原料である硫酸の需給が不安定であるためだ。中東の産油国は、石油精製の過程で生じる「硫黄」から硫酸を生産し輸出してきた。しかし、石油の輸出が滞ることで硫酸の供給が減少した。さらに、もう一つの硫酸輸出国である中国も、最近の作付け期を迎え、肥料として使われる硫酸の国内需要を確保するため、輸出を中断することを決めた。これにより、世界の硫酸供給量が大きく減少するとの見通しが出ており、銅の生産量減少も併せて指摘されている。銅価格も動き始めた。３月中旬に１トン当たり１万１８００ドル（約１７４７万６０００ウォン）だった銅価格は、今月１３日には１万２８２０ドル（約１８９８万７０００ウォン）まで上昇した。大韓貿易投資振興公社（ＫＯＴＲＡ）は「銅は現在、世界的に在庫が比較的潤沢な状況だ」としつつも、「中東リスクにより価格がさらに上昇する可能性がある」との見通しを示した。李沅柱 takeoff@donga.com