米スタンフォード大、韓国ＡＩ「注目モデル」世界３位　米中に次ぐ

韓国が「注目すべき人工知能（ＡＩ）」モデルの保有数で世界３位に入ったことが分かった。米スタンフォード大学の人間中心ＡＩ研究所（ＨＡＩ）が各国のＡＩ水準を分析して毎年発表する「ＡＩインデックス２０２６」報告書によると、韓国は米国、中国に次いで注目すべきモデルの保有数で３位、人口当たりのＡＩ特許件数では世界１位を記録した。２年前まではランキングに入っていなかったことを踏まえると大きな成果だが、ＡＩ人材の流出や女性人材の不足が依然として課題として指摘された。●注目すべきＡＩ、米中に次ぐ３位１３日（現地時間）、スタンフォード大学は「ＡＩインデックス２０２６」を公表した。韓国は２０２５年に公開された注目すべきＡＩモデルとして５件が選ばれ、米国（５０件）、中国（３０件）に次いだ。前年はＬＧ ＡＩ研究院の「ＥＸＡＯＮ３．５」１件のみが選定され、カナダ、フランス、英国とともに共同４位だった。２０２４年には韓国モデルが１件も含まれず、政府がＨＡＩ側に抗議する事態もあった。当時ＨＡＩは、英語・中国語中心にモデルを収集したため韓国モデルを十分反映できなかったと説明した。２年で大幅に改善したものの、５件のうち４件がＬＧ ＡＩ研究院のＥＸＡＯＮシリーズである点は物足りないとの指摘もある。業界の関係者は「科学技術情報通信部の『独自のＡＩファウンデーションモデル』に選定された他企業のモデルは昨年１２月に公開され、今回の報告書に反映されなかった可能性が高い」とし、「韓国が３位に入った意義は大きく、１、２位との差を縮めることが今後の課題だ」と話した。●ＡＩ指標は「青信号」、人材は依然「赤信号」他のＡＩ革新指標でも韓国は好成績を収めた。まず人口当たり特許件数では韓国が昨年に続き２年連続で１位となった。人口１０万人当たり１４．３件で、ルクセンブルク（１２．２５件）、中国（６．９５件）、米国（４．６８件）、日本（４．３件）の順だった。産業現場でのＡＩやロボット導入のスピードも非常に速いことが分かった。韓国は昨年上半期（１～６月）に比べ下半期（７～１２月）のＡＩ導入率が４．８ポイント上昇し、上昇幅が最も大きかった。ＡＩ導入に機動的に対応していることを示す。産業用ロボットは２０２４年時点で約３万６００台が設置され、中国（２９万５０００台）、日本（４万４５００台）、米国（３万４２００台）に次ぐ４位だった。一方、ＡＩ人材の流出は依然として多いことも明らかになった。韓国はインド、イラン、カナダ、英国、バングラデシュに次いで、米国に人材を流出させている国の６位だった。ＡＩ人材が男性に偏っている点も課題とされた。国内ＡＩ人材のうち男性は８１％、女性は１９％で男性が圧倒的多数を占める。ＨＡＩは韓国、ブラジル、日本の３カ国のみが男性比率が８０％以上だと指摘した。チェ・ジウォン記者 jwchoi@donga.com