新世界、オープンＡＩと提携　「チャットＧＰＴでイーマートで買い物」

新世界（シンセゲ）グループが国内流通企業で初めてオープンＡＩと提携し、人工知能（ＡＩ）基盤のショッピングサービスを導入する。新世界グループは６日、ＡＩサービス「チャットＧＰＴ」を運営するオープンＡＩと戦略的提携を結んだと発表した。両社は同日、ソウル中区（チュング）のウェスティン朝鮮（チョソン）ソウルで「ＡＩコマース事業協力」に関する覚書（ＭＯＵ）を締結し、新世界グループのＡＩショッピングエージェント開発などで協力する。今回の提携はイーマートを皮切りに、グループ全体へ拡大される予定だ。新世界グループは２０２７年を目標に、ショッピングの全過程を一体化した「チャットＧＰＴ基盤の完結型ＡＩコマース」モデルの構築を進める方針だ。単なる商品推薦にとどまらず、イーマートの商品検索、決済、配送までを一度に処理する仕組みとなる。例えば利用者がチャットＧＰＴの対話画面で「明日の夕食に家族の食事メニューを用意してほしい」と入力すると、関連する買い物リストを提案し、カートへの追加から決済、配送までを自動的に進める形になるという。年内にはイーマートのアプリに「ＡＩショッピングエージェント」機能も導入する。このサービスは顧客の購買パターンを学習し商品を推薦するほか、来店時に駐車登録を自動で行うなどの利便機能も提供する。社内業務全般でのＡＩ活用拡大も進める。業務生産性向上に向け、全社的なＡＩ転換や新規ビジネス機会の発掘、従業員向けＡＩ教育やプログラム開発などを通じてＡＩ適用範囲を広げる計画だ。新世界グループの林永錄（イム・ヨンロク）経営戦略室長は「ＡＩコマースによって今後の流通市場のニューノーマルを再定義する」とし、「超個別化ＡＩコマースを通じてグループの体質を『ＡＩファースト』へ転換していく」と述べた。キム・ダヨン記者 damong@donga.com