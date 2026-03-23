三星電子とＳＫハイニックスの収益率２倍ＥＴＦ、早ければ５月に登場

三星（サムスン）電子とＳＫハイニックスの収益率を２倍で追随する上場投資信託（ＥＴＦ）が、早ければ５月にも発売される見通しだ。２２日、金融投資業界によると、金融当局と資産運用会社は単一銘柄の収益率を±２倍で追随するＥＴＦの導入を準備している。第１号商品としては、三星電子とＳＫハイニックスを基礎資産とする商品が有力視されている。金融当局は、多様な銘柄の単一銘柄レバレッジＥＴＦを同時に認めることについては慎重な姿勢を示している。最近の中東戦争で株式市場の変動性が高まる中、個人投資家の損失が拡大する可能性があるためだ。金融当局は、コスダック市場の制度改編を終えた後、「コスダック・プレミアムＥＴＦ」（仮称）も投入する方針だ。政府はコスダック市場に昇降制度を導入し、プレミアムとスタンダードの２リーグに分ける案を推進しており、プレミアムリーグに属する最上位の優良企業のみを選別したＥＴＦを上場させる計画だ。金融当局は米ナスダック市場をベンチマークに、コスダック・プレミアム市場の参入要件を策定している。韓国取引所によると、２０日現在、コスダック上場企業は計１８０７社に上る。金融当局関係者は「プレミアム部門の企業数は２００社を超えない」とし、「コスダックでも超優良企業を別途分類・管理する趣旨だ」と説明した。カン・ウソク記者 wskang@donga.com