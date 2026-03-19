Ｋアニメ監督、アカデミーで袋ラーメンそのまま試食　Ｋフードにも注目

ネットフリックスのアニメ映画「ＫＰＯＰガールズ! デーモン・ハンターズ」のアカデミー賞２冠の受賞現場に、韓国ラーメンが登場した。主題歌「ゴールデン」を歌ったイジェは、授賞式後に韓国料理で打ち上げを行う様子の写真を公開するなど、同作の受賞を契機にＫフードが改めて注目を集めている１５日（現地時間）、米ロサンゼルスで開かれた第９８回アカデミー賞授賞式後、同作の共同監督クリス・アペルハンスが客席で箸を使い、袋入りのまま「辛（シン）ラーメン」を食べる写真が公開された。妻で作家のマレン・グー氏が自身のインスタグラムに投稿したものだ。マレン・グー氏は韓国系アメリカ人の画家兼作家だ。オンライン上では「合成ではなく本物なのか」「インスタントラーメンをそのまま砕いて食べるとおいしい、味をよく知っている人だ」など、さまざまな反応が相次いだ。アペルハンス監督の姿が話題になると、グー氏は１７日（現地時間）、「完璧なオスカーのおやつ（The perfect Oscars snack）」との文言とともに、会場で袋ラーメンを食べる様子を追加で投稿した。２人が食べた辛ラーメンのパッケージは農心（ノンシム）がネットフリックスと協業して制作したもので、作中キャラクター「ミラ」のイラストが描かれている。一方、イジェは主題歌賞受賞後の１７日、ソーシャルメディアにクッパとトロフィーの写真を投稿した。「ゴールデン」を共に歌ったハントリックスのメンバー、オードリー・ヌナやレイ・アミらと韓国料理店でささやかな打ち上げを行ったとみられる。ナム・ヘジョン記者 キム・テオン記者 namduck2@donga.com