三星電子・ＳＫハイニックス、エヌビディア技術で半導体生産力強化

三星（サムスン）電子とＳＫハイニックスは、エヌビディアの「デジタルツイン」（現実空間を仮想空間に再現する技術）プラットフォームなどを活用し、半導体の設計や製造といった生産能力を向上させていることを明らかにした。ソン・ヨンホ三星電子ＡＩセンター長は１７日（現地時間）、米カリフォルニア州サンノゼで開かれたエヌビディアの年次開発者会議「ＧＴＣ２０２６」で半導体エンジニアリング戦略を発表し、このように説明した。ソン氏は、三星電子のＡＩが協力企業の半導体設計・製造ツールと連動することで、開発期間の短縮や生産効率、品質の向上につながっている事例を紹介した。特に、エヌビディアのデジタルツインプラットフォーム「オムニバース」を基盤に、三星電子平沢（ピョンテク）第１工場を再現した結果を公開し、「シミュレーションを通じて工程を最適化し、リスクを予測するなど事前対応が可能になった」と説明した。この日、半導体工程にヒューマノイドが適用された姿を示す「ヒューマノイド製造革新」映像も初めて公開された。同日、ＳＫハイニックスのト・スンヨンＤＴ（デジタルトランスフォーメーション）部門長はＧＴＣ２０２６のパネル討論に出席し、「２０３０年を目標に自律型ファブ（半導体工場）の構築を進めている」と明らかにした。ト氏は「工場が自ら学習し、意思決定を行うことで、設計から量産までの移行速度を飛躍的に短縮するのが目標だ」と説明した。ト氏はまた、自律型工場の構築に向け、エヌビディアのオムニバースプラットフォームを活用していると紹介した。稼働中の工場を停止することなく、仮想環境上で生産の流れや資材の移動などの工程を事前に検証できるという。一方、エヌビディアは同日、製薬大手ロシュとＡＩファクトリーの構築に向けて協力すると発表した。ロシュはエヌビディアの「ブラックウェル」グラフィックス処理装置（ＧＰＵ）を３５００基以上導入し、ＡＩを活用した新薬開発などに乗り出す計画だ。パク・ジョンミン記者 blick@donga.com