外国人もクレジットカードで地下鉄乗車券購入可能に

今後、ソウルを訪れる外国人は、クレジットカードや簡便決済を利用して交通定期券「気候同行カード」や地下鉄乗車券を購入できるようになった。ソウル市は、市内地下鉄１～８号線の２７３駅に設置された新型交通カード発券機４４０台で、海外発行のクレジットカードやデビットカード、カカオペイ、ネイバーペイによる決済が可能になると１６日明らかにした。これにより１７日から端末で気候同行カードや地下鉄の短期乗車券をその場で購入できる。これまで国内発行カードを持たない外国人観光客は、これらのカードや乗車券を購入する際、現金が必要だった。ソウル市の関係者は「もともと今年上半期（１～６月）の実施を目標にしていたが、今月２１日にソウル光化門（クァンファムン）で開かれるＢＴＳのカムバック公演で外国人訪問客が増えることを考慮し、日程を前倒しした」と説明した。ただし、外国人観光客が海外発行クレジットカードを地下鉄やバスの端末に直接かざして決済する方式は、導入までに時間がかかる見通しだ。地下鉄やバスの決済端末を海外発行カードにも対応する方式に交換する必要があるためだ。市は公共交通の端末交換などを順次進め、政府や周辺自治体と協議しながら、２０３０年までに外国人もクレジットカード１枚で公共交通を利用できるようにする計画だ。ハン・ジェヒ記者 hee@donga.com