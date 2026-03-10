李世乭九段が実験参加　人間に勝った囲碁ＡＩ、２５分で開発

李世乭（イ・セドル）九段が、グーグル・ディープマインドが開発した囲碁ＡＩ「アルファ碁」と対局してから１０年、再び囲碁ＡＩと向き合った。ただし今回はＡＩとの対局ではなく、囲碁ＡＩモデルを実際に作ってみる実験を披露した。９日、国内のＡＩオペレーティングシステム（ＯＳ）開発企業「インヘンス」は、ソウルのフォーシーズンズホテルのアラホールで李九段とともに「ＡＩ協業時代」を宣言するイベントを開催した。このイベントは２０１６年、李九段とアルファ碁の対局が行われた同じ場所で１０年ぶりに開かれた。李九段が「子どもたちを対象にした囲碁ＡＩを作ってみたい」と話すと、インヘンスのＡＩ ＯＳはまるで企画担当者のように、李九段が言ったプログラムの要求事項や画面構成、制約条件などを整理して提示した。その後、複数段階のリサーチを経て、約２５分で囲碁教育ＡＩを開発した。まるでプロジェクトを進める際にプロジェクトマネージャー（ＰＭ）やデザイナーが協業するように、ＡＩ ＯＳが必要に応じて複数のエージェントを呼び出し、彼らが協働して成果物を作り上げる仕組みだった。この一連の過程はすべて李九段の音声指示に従って進められた。こうして作られたＡＩとの短い対局デモにも臨んだ李九段は「アルファ碁から１０年が経ち、私のような門外漢でもＡＩモデルを直接作れるというのは本当に驚きだ」と言い、「（インヘンスのＡＩ ＯＳで開発された囲碁ＡＩは）現在開発されている最上位ＡＩの水準には及ばないが、人間に勝てるレベルだ」と評価した。インヘンスは昨年５月、防衛ＡＩ企業パランティアの「スタートアップ・フェローシップ」に韓国企業として唯一選ばれた。この日のイベントにはアンソロピック、エヌビディア、マイクロソフトが公式スポンサーとして参加し、ユーチューブでライブ配信も行われた。チェ・ジウォン記者 jwchoi@donga.com