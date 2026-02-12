ガールズグループ「キャッツアイ」　米紙「社会を変える５０人」に選出

ガールズグループ「KATSEYE（キャッツアイ）」が、米紙ワシントン・ポストが選ぶ「ポスト・ネクスト（POST NEXT）：２０２６年、社会を変える５０人」に選ばれた。同紙は９日（現地時間）に公表した名簿で、キャッツアイを芸術・エンターテインメント分野の次世代ランナーとして挙げた。同紙は「Ｋポップの枠を打ち破り、世界へ進出しているグラミー賞候補歌手」と紹介し、「キャッツアイの多様性は他のＫポップグループとの差別化要因だ」と評価した。また「公開恋愛も許されないＫポップスターが多い中、キャッツアイは私生活を率直に公開している」とし、一部メンバーが多様な性的指向を明らかにしている点にも言及した。キャッツアイは、ＢＴＳが所属する韓国の芸能事務所ＨＹＢＥ（ハイブ）と、米レコードレーベルのゲフィン・レコードが協力して昨年デビューさせた６人組グループ。メンバーは韓国、米国、スイス、フィリピンなど多様な国籍で構成されている。１日に開催された第６８回グラミー賞では、「最優秀新人賞」と「最優秀ポップ・デュオ／グループ・パフォーマンス」の２部門で最終候補に入った。「ポスト・ネクスト」は、ワシントン・ポストが毎年、政治や経済、文化など各分野で米国社会に大きな影響を与えると期待される人物を選ぶリストだ。キム・テオン記者 beborn@donga.com