三星電子「ＨＢＭ４の技術力は世界最高水準　顧客も満足」

三星（サムスン）電子のソン・ジェヒョク最高技術責任者（ＣＴＯ）が、エヌビディアなどの巨大ＩＴ企業に納入する同社の第６世代高帯域幅メモリ（ＨＢＭ４）について、「顧客からのフィードバックは非常に満足のいくものだ」と述べ、「（三星のＨＢＭ４は）技術面で最高だ」と強調した。ソン氏は１１日、ソウル江南区（カンナムグ）のＣＯＥＸで開かれた「セミコン・コリア２０２６」に出席し、「ＨＢＭ４の状況をどうみているか」との取材陣の質問にこう答えた。ソン氏は「世界で最も優れた技術力で対応してきた三星本来の姿を示しているとみればよい」と付け加えた。今月末にも業界で初めてエヌビディアに出荷されると見込まれる三星のＨＢＭ４は、データ処理速度が毎秒１１．７Ｇｂ（ギガビット）で、半導体国際標準化団体ＪＥＤＥＣの標準（毎秒８Ｇｂ）を上回る。ソン氏は「三星内部にはメモリ、ファウンドリ（受託生産）、パッケージのすべてがそろっており、製品をつくるのに非常に良い環境だ」と述べ、「歩留まり（良品率）も数値を具体的に示すのは難しいが、社内では好意的に評価している」と語った。後続のＨＢＭでも業界首位を維持できるかとの問いには「そのように準備している」と答えた。ソン氏はその後の基調講演で、カスタム（ｃ）ＨＢＭなど現在準備中の次世代製品を紹介した。「消費電力を半分に抑えたｃＨＢＭの実験成果を確保した」とし、「さらに進めて、グラフィック処理装置（ＧＰＵ）の一部機能をベースダイ（基板）が担う『三星カスタムＨＢＭ』も構想している」と明らかにした。従来はＧＰＵとメモリを横並びに配置していた構造に代え、垂直に積層するＨＢＭにも言及し、「フィジカルＡＩ時代に必要な速度と電力効率の面で大きな革新をもたらす」と述べた。パク・ヒョンイク記者 beepark@donga.com