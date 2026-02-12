生まれながらの「金色ＤＮＡ」　スキー・カーリング兄妹が「金」共演

いわば「五輪ＤＮＡ」が勝った。２０２６年ミラノ・コルティナダンペッツォ冬季五輪で、２組の兄妹がそろって金メダルを手にした。スロベニアの兄ドメン（２６）と妹ニカ（２１）のプレブツ兄妹がその一組だ。２人は１１日、イタリア・プレダッツォで行われたスキージャンプ混合団体で合計１０６９．２点で優勝した。男女各２人、計４人の飛距離などを合計して順位を決める決勝ラウンドで、最終滑走者を務めたドメンは１０２メートルを飛び、金メダルを確定させた。女子ノーマルヒルで銀メダルを獲得していたニカは、今大会２個目のメダルとなった。五輪初メダルを金で飾ったドメンは「兄妹でメダルを獲ることは五輪の歴史に残る出来事だ」と笑顔を見せた。この金メダルっでプレブツ家はあらためて「スキージャンプ名門」であることを証明した。５人きょうだいのうち４人が五輪メダリストとなった。長兄ペテル（３４）は２０１４年ソチ大会ノーマルヒル銀、２０２２年北京大会混合団体金など計４個の五輪メダルを持つ。次兄ツェネ（３０）も２０２２年北京大会男子団体で兄とともに銀メダルを獲得した。今大会でドメンとニカが加えた金１個、銀１個で兄妹の五輪メダルは計６個に増えた。同日、コルティナダンペッツォのカーリング会場でも、スウェーデン代表兄妹の「金色ＤＮＡ」が輝いた。妹イザベラ（２９）と兄ラスムス（３２）の・ブラーノ兄妹はカーリング混合ダブルス決勝で米国を６－５で下して頂点に立った。ラスムスは２０１８年平昌（ピョンチャン）大会銀、２０２２年北京大会金に続き、３大会連続でメダルを手にした。ブラーノ兄妹の「カーリングＤＮＡ」は父マッツ・ブラーノ（６１）から受け継がれた。スウェーデン代表経験を持つマッツは世界選手権で２度の優勝を果たしている。イ・ソヨン記者 always99@donga.com