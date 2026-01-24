与党からも厳しい追及　「住宅法違反」「家も手放すべきだ」　李恵薰氏聴聞会

与党「共に民主党」の議員らは２３日、李恵薰（イ・ヘフン）企画予算処長官候補の国会人事聴聞会で、野党以上に厳しい追及に乗り出した。与党内では「国民の力より民主党議員のほうが火力が強かった」との声も出た。国会で開かれた国会財政経済企画委員会の聴聞会で、共に民主党の金永煥（キム・ヨンファン）議員は、ソウル市江南（カンナム）区の「ラミアンワンペンタス」分譲申請をめぐる長男の偽装転入疑惑について、「世帯数を維持する必要があったため、（長男が）結婚の事実を明かさず、婚姻届も出さなかった」とした上で、「これは住宅法違反だ」と強く批判した。陳聲準（チン・ソンジュン）議員は「私はこの家は手放すべきだと思う」と述べ、「そうする意思はあるのか」と迫った。鄭日永（チョン・イルヨン）議員も「いかなる処罰でも受ける、必要ならこのマンションは放棄する、という程度の覚悟は持つべきだ」と述べた。李氏がうなずくと、鄭氏は「うなずくだけではだめだ。速記録に残さなければ」とさらに追及し、李氏は「はい」と答えた。李氏が「長男夫婦が離婚危機で婚姻届を出せなかった」との趣旨で釈明すると、金翰奎（キム・ハンギュ）議員は「申し訳ない、謝罪する、と言っても国民が納得するかどうかという話だ。こうした対応では、与党でもどうやって李氏を擁護できるのか」と述べ、李氏の姿勢を批判した。ク・ミンギ記者 koo@donga.com