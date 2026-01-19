スノボのチェ・ガオンがＷ杯３連勝　ミラノ五輪「金」に大きく前進

２０２６年ミラノ・コルティナダンペッツォ五輪で、韓国のスノースポーツ史上初となる金メダル獲得を狙うチェ・ガオン（１８）が、ワールドカップ（Ｗ杯）３連勝を果たし、五輪前最後の実戦テストを終えた。チェ・ガオンは１８日、スイス・ラックスで行われた国際スキー・スノーボード連盟（ＦＩＳ）スノーボードＷ杯ハーフパイプ女子決勝で９２．５０点をマークして優勝した。昨年１２月の中国・シークレットガーデン大会、米国・コッパーマウンテン大会に続く３大会連続の頂点となる。シーズンランキング首位を示す黄色のビブスを着用して臨んだチェ・ガオンは、１回目の演技でフロントサイド１０８０（正面から３回転）の着地に失敗し、２１．２５点にとどまった。しかし２回目はこのジャンプを含め、５回のジャンプをすべて成功させ、９２．５０点で一気に逆転優勝した。２位の工藤璃星（１７、日本、８２．７５点）を９．７５点差で退けた。３戦連続優勝で五輪開催地イタリアへ向かうチェ・ガオンは、「自分自身を誇りに思う。さらに厳しく練習したい」と語った。女子選手で唯一、実戦で左右両方向の連続１０８０ジャンプ着地に成功しているクロエ・キム（２６・米国）は、肩関節唇損傷のため今大会を欠場。過去２大会の五輪を制したクロエ・キムは、Ｗ杯決勝を一度も経験しないまま五輪に臨むことになった。このため、チェ・ガオンはクロエ・キムの五輪３連覇を阻む「唯一の存在」と目されている。男子に出場したイ・チェウン（２０）は８位。両選手はラックスで調整を続けた後、五輪会場のイタリア・リビーニョへ移動する。任寶美 bom@donga.com