Ｋフード輸出、過去最高を更新　米・中・日の３カ国向けが全体の半分

昨年のＫフード輸出が過去最高を更新した一方、輸出割合の半分近くが米国、中国、日本の３カ国に集中していることが分かった。持続的な輸出拡大のためには、欧州や中東など新市場を積極的に開拓すべきだとの声が上がっている。１８日、韓国農水産食品流通公社（ａＴ）によると、昨年、米国、中国、日本のＫフード輸出上位３カ国向けに輸出された農食品は４６億９７００万ドル（約６兆９０００億ウォン）だった。全体の輸出額（１０３億ドル）の約４６％に当たる。これら３カ国は直近５年間、全体の半分前後を占める水準が続いている。一方、欧州や中東といった新市場の割合は一桁台にとどまった。昨年、英国および欧州連合（ＥＵ）向けの輸出額は７億７４００万ドルで、全体の７．５％にすぎなかった。サウジアラビア、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）など中東諸国向けの輸出も５．５％の水準だった。農家所得と直結する生鮮農産物の輸出が減少している点も課題として挙げられる。昨年の生鮮食品の輸出額は１５億０４００万ドルで、２０２１年（１６億０２００万ドル）より約１億ドル減少した。同期間に加工食品の輸出額が６９億５８００万ドルから８７億４８００万ドルへと１７億９０００万ドル増加したのとは対照的だ。世宗市＝キム・スヨン記者 syeon@donga.com