「最も先進的なロボット」　海外メディア、現代自「アトラス」を高評価

現代（ヒョンデ）自動車グループが、世界最大の情報技術（ＩＴ）・家電見本市「ＣＥＳ ２０２６」で公開したヒューマノイドロボット「アトラス」（写真）が、海外の主要メディアから技術力を高く評価されている。自動車メーカーの枠を超え、フィジカル人工知能（ＡＩ）を基盤とするロボット企業へと飛躍したとの見方も出ている。１８日、現代自動車グループによると、 ＡＰ通信はアトラスについて、「現代自動車グループが、人型で人の作業を担うロボットを巡る競争に拍車をかけた」と報じた。グループ傘下のボストン・ダイナミクスは５日（現地時間）、ＣＥＳ ２０２６でアトラスを公開した。肩や肘の関節を１８０度以上回転させる動きを見せたほか、人間に近い歩行能力が高く評価された。ＡＰ通信は「アトラスは舞台の上を流れるように歩いた」とし、「ロボットメーカーは失敗を恐れ、実演を控えることが少なくない」と評した。製造現場への投入に対する期待も大きい。現代自動車グループは２０２８年から米ジョージア州の「現代自動車グループ・メタプラント・アメリカ（ＨＭＧＭＡ）」で、部品作業にアトラスを投入する計画だ。フランスのユーロニュースは「アトラスが単なる試作機ではないことを示した」と評価した。英国の技術専門メディア「TechRadar」は、「世界で最も先進的なヒューマノイドロボットの一つ」と報じた。ロボットまで事業領域を広げた現代自動車グループの戦略転換にも注目が集まった。米自動車専門メディア「オートウィーク」は、「現代自動車の次なる革命は、自動車ではなくロボットだ」と報じた。日本のロボット専門メディア「ロボットスタート」は、「現代自動車グループはＡＩロボットの実装を可能にし、将来は業界のリーダーシップを握るだろう」と展望している。チェ・ウォンヨン記者 o0@donga.com