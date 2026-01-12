Ｕ－２３韓国代表、レバノンに４－２逆転勝ち

「試合終盤の姿勢は大いに問題があった」サッカーＵ－２３（２３歳以下）韓国代表を率いる李敏成（イ・ミンソン）監督は、レバノン相手に逆転勝利を収めた選手たちに「勝利は祝う」としつつ、苦言も忘れなかった。韓国は１０日、サウジアラビア・リヤドのアル・シャバブ・スタジアムで行われた２０２６年アジア・サッカー連盟（ＡＦＣ）Ｕ－２３アジア杯のグループリーグＣ組第２戦で、レバノンを４－２で下した。７日のイラン戦を０－０で引き分けた韓国は１勝１分（勝ち点４）でウズベキスタンと並んだが、得失点差で１点上回り首位に立った。ただ、内容には課題が残った。前半からミスが相次ぎ、主導権を握れない時間帯が続いた。前半１３分、ゴール前でＤＦペ・ヒョンソ（慶南）が滑って先制点を許すと、１－１の後半３分にも最終ラインでのパス回しを奪われ失点した。２点目を許した後、８分後に途中出場したチョン・ジェサン（大邱）が同点ゴールを決めて試合を振り出しに戻すと、後半２６分にカン・ソンジン（水原三星）の左足シュートで逆転。さらに５分後の後半３１分にキム・テウォン（カターレ富山）が追加点を挙げ、ようやく流れを引き寄せた。２０２０年以来６年ぶりの優勝を目指す韓国は、１３日にウズベキスタンとの最終戦に臨む。準々決勝進出は有力だが、首位通過がベストだ。李監督は「さらに成長するには、２失点を痛切に受け止めなければならない。この点を修正して最終戦に備える」と語った。金培中 wanted@donga.com