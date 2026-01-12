最高時速１１２キロ、週末を揺るがした「怪物級」の強風

週末、台風並みの強風と大雪が全国を直撃した。各地で瞬間風速が時速１００キロ前後を記録し、全羅南道（チョルラナムド）地域では最大２０センチ前後の積雪となった。これにより、週末だけで９人が死亡した。気象庁によると、１０日午後１１時３６分ごろ、済州市翰京面高山里（チェジュシ・ハンギョンミョン・コサンリ）では、瞬間風速が時速１１２．３キロを記録した。江原道高城郡（カンウォンド・コソングン）では同日午後、瞬間風速が時速９５．８キロに達し、束草（ソクチョシ）市でも時速９５キロを観測した。北西から南下した強い寒気が、降雪・降雨を伴う低気圧と激しく衝突し、台風級の強風を生み出した。慶尚北道（キョンサンブクド）地域の高速道路では、ブラックアイス（路面の薄い凍結）による事故が相次ぎ、７人が死亡した。京畿道議政府市（キョンギド・ウィジョンブシ）では、強風で看板が落下して１人が死亡し、江原道横城郡（フェンソングン）では、除雪作業中のトラクターが横転し運転していた人が死亡した。消防当局は、週末の間に大雪で１４回、強風関連で１６５９回出動したと明らかにした。チョン・チェウン記者 チェ・ヒョジョン記者 chan2@donga.com