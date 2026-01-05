３大会連続五輪切符　車俊煥「ミラノでメダルをつかみたい」

「１０年ひと昔」とは言うが、韓国の「フィギュアプリンス」はいまも車俊煥（チャ・ジュンファン、２５）だ。車俊煥が全国選手権１０連覇を達成し、２０２６年ミラノ・コルティナダンペッツォ五輪の出場権を獲得した。車俊煥は４日、ソウルの木洞（モットン）スケート場で行われた第８０回全国男女フィギュアスケート総合選手権の男子シングル・フリーで１８０．３４点を獲得。前日のショートプログラム９７．５０点と合わせ、合計２７７．８４点とし３大会連続で五輪出場を確定した。今大会は昨年１２月の会長杯ランキング大会とともに五輪代表選考会を兼ねて行われた。第１次大会では五輪出場年齢に達していなかった徐玟奎（ソ・ミンギュ、１８）に首位を譲った車俊煥だが、今大会ではショート、フリーともにクリーンな演技を披露し、選考会総合１位（５４０．６８点）に返り咲いた。韓国の男子シングル選手が五輪に３大会連続で出場するのは、チョン・ソンイル（５７・引退）以来３２年ぶり。ただしチョン・ソンイルは１９８８年カルガリー、１９９２年アルベールビルに続き、２年後に行われた１９９４年リレハンメルまで６年間で３大会に出場している。４年周期での３大会連続出場は、車俊煥が韓国フィギュア史上初となる。車俊煥は「３度目の五輪出場という夢が目前まで来た。特に、初めて五輪出場を決めた木洞アイスリンクで、３度目を決められたことに感慨がある」と語った。男子シングル最後の滑走者として登場した車俊煥は、冒頭の４回転サルコーを成功。続いてトリプルアクセル、トリプルルッツ－シングルオイラー、トリプルサルコーの連続ジャンプも安定して成功させた。後半の加点（１０％）区間もミスなく跳び切り、最後のトリプルフリップまで完璧にまとめ、クリーンプログラムを完成させた。車俊煥はこの１０年間、韓国男子フィギュアの象徴的存在だ。初出場となった２０１８年平昌（ピョンチャン）五輪では、インフルエンザに罹患した最悪の体調ながら１５位。脚の筋断裂を抱えて臨んだ２０２２年北京五輪では、韓国男子シングル史上最高位の５位に入った。２０２３年世界選手権では韓国男子初となる銀メダルを獲得し、昨年のハルビン・アジア大会では金メダルに輝いた。しかし、２０２３～２０２４シーズン以降は足首の神経障害やブーツ交換の問題に悩まされている。今季だけでブーツを１０回以上替え、４回転ジャンプを連続でこなすほどの適応には至っていない。車俊煥は「五輪まで１カ月ほどある。負傷後、ジャンプ自体はほぼ戻ったが、実戦での体力やブーツへの適応が課題。それでも、長年積み重ねてきた経験を生かし、ミラノでも自分にできることを全力でやりたい」と意気込みを語った。男子シングルの残る１枠は、今大会４位のキム・ヒョンギョム（２０）が獲得。２０２４年江原（カンウォン）ユース五輪男子金メダリストのキム・ヒョンギョムは総合４位だったが、２位の徐玟奎と３位のチェ・ハビン（１７）が年齢基準を満たさず、五輪出場が決まった。女子シングルでは辛智娥（シン・ジア、１８）が自己ベストの２１９．８９点で初優勝し、初の五輪切符を手にした。２０２３、２０２４年に続き３度目の総合優勝となり、シニアの最低年齢に達した初年度で五輪舞台に立つ。残る女子１枠は李海仁（イ・ヘイン、２１）が獲得した。第１次選考会では金彩然（キム・チェヨン、２０）に５．９８点差をつけられたが、金彩然が今大会で負傷の影響から伸び悩む中、逆転に成功した。２０２２年世界選手権銀メダリストの李海仁は、２０２４年の合宿中の飲酒・性的加害疑惑で３年間の代表資格停止処分を受けたが、裁判所が処分効力停止の仮処分を認め、競技復帰と五輪出場を決めた。任寶美 bom@donga.com