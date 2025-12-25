米、Ｈ-１Ｂビザの無作為抽選を廃止　高賃金労働者を優先へ

トランプ米政権は２３日、専門職向け就労ビザ「Ｈ-１Ｂ」の運用を、従来の無作為抽選方式から高賃金労働者を優先する方式へ転換すると発表した。米国土安全保障省は同日、公式サイトで「Ｈ-１Ｂビザを高技能・高賃金の外国人に優先的に割り当てる方式に改める」とし、「技能水準と賃金が高い申請者により大きな比重を与えることが核心だ」と説明した。無作為抽選により低賃金・低技能の外国人労働者が大量に流入すれば、米国労働者の賃金や労働条件、雇用機会を脅かし、経済にも好ましくないとして、より効果的な管理が必要だと強調した。新たな運用案は２９日に連邦官報に掲載され、来年２月２７日から施行される予定だ。これにより、賃金水準が最も低い第１段階の労働者は、いわゆる「選考プール」に１回登録される。一方、賃金が最も高い第４段階の労働者は、４回登録される。結果として、第４段階の高賃金労働者が選ばれる確率は４倍に高まる。米移民当局のシミュレーションでは、第１段階のビザ取得確率が１５％であるのに対し、第４段階は６１％に上昇した。１９９０年に導入されたＨ-１Ｂビザは、ＳＴＥＭ（科学・技術・工学・数学）分野を中心に、金融、医療、文化産業など幅広い分野で高度な専門性を持つ外国人材を確保することを目的としている。年間発給枠は６万５千件で、これとは別に、米国内の修士・博士学位取得者向けに２万件が割り当てられ、毎年計８万５千人が対象となる。この制度により、米国の主要企業は世界中の人材を比較的低コストで雇用してきた。米移民当局によると、Ｈ-１Ｂビザのスポンサー件数が最も多い企業はアマゾンで、メタ、マイクロソフト、グーグルが続く。トランプ大統領は昨年の大統領選挙の過程から、「Ｈ-１Ｂビザによって海外の低賃金労働者が流入し、米国人の雇用を奪い、国家安全保障への脅威になる」と主張してきた。今年９月には、Ｈ-１Ｂの申請手数料を従来の１千ドル（約１５０万ウォン）から１０万ドル（約１億５千万ウォン）へと１００倍に引き上げた。米商工会議所などは「申請手数料の大幅引き上げは連邦移民法に抵触する」として訴訟を起こしたが、２３日に棄却された。第２次トランプ政権は一貫して強硬な反移民政策を推進し、入国者に対する規制を強化している。米国務省は今月３日、Ｈ-１Ｂ申請者に対するソーシャルメディア審査要件を拡大すると発表し、申請者本人だけでなく同行家族にも「すべてのソーシャルメディアの個人情報設定を『公開』にするよう求めた。キム・ユンジン記者 kyj@donga.com