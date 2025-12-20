（１８）舞台「神のアグネス」「明成皇后」主演の俳優・尹石花さんが死去「かりに１カ月でも、『尹石花（ユン・ソクファ）』らしく、堂々と情熱的に生きたい」（２０２３年、東亜（トンア）日報のインタビュー）舞台「神のアグネス」やミュージカル「明成皇后（ミョンソンファンフ）」などで活躍し、韓国演劇界を代表する存在だった俳優の尹石花さんが１９日、死去した。６９歳だった。尹さんは同日午前１０時ごろ、ソウル市西大門区（ソデムング）のセブランス病院で、家族に見守られながら息を引き取った。２０２２年に脳腫瘍と診断されて以降、闘病を続けていた。１９５６年にソウルで生まれ、１９歳だった１９７５年、民衆劇団の舞台「蜜の味」でデビューした。当初は教師や良妻賢母を夢見ていたが、個性的な声質が評価され、ＣＭソングで注目を集めた。「１２時に会いましょう」（アイスクリーム）や「空から星を摘んで」（炭酸飲料）など、親しまれたフレーズは尹さんの声によるものだ。転機となったのは、１９８３年に自ら翻訳し主演した舞台「神のアグネス」だった。連日満席を記録し、実験劇場初演時には最長公演回数（５３２回）、最多動員数（約１０万人）を達成。演劇界の看板女優としての地位を確立した。舞台「徳恵（トクへ）翁主」（１９９５年）、「ハムレット」（２０１６年）などに出演し、孫淑（ソン・スク）、朴正子（パク・チョンジャ）と並び、韓国演劇界をけん引する女優として活躍した。ミュージカルでも草創期から「シンデレラ」（１９７６年）、「明成皇后」（１９９６年）などに出演し、幅広く活動した。２０１２年には制作にも進出し、英ロンドンのウエストエンドで「ワンダフル・タウン」を上演。１９９４年には自身の名前の漢字「石花」にちなんだ出版社「トルコッカンパニー」を設立し、１９９９年からは音楽専門誌「月刊・客席」を引き継ぎ、発行人を務めた。２０２２年１０月、ロンドン出張中に倒れ、悪性脳腫瘍が見つかり、２０時間を超える大手術を受けた。最後の舞台は、２０２３年に上演された孫淑さんのデビュー６０周年記念公演「トッカータ」での、約５分間の友情出演だった。１９８４年の東亜（トンア）日報・女性東亜大賞をはじめ、東亜演劇賞演技賞、百想（ペクサン）芸術大賞、大韓民国文化芸術賞などを受賞。２００５年には子どもの日に大統領表彰を受賞した。遺族は、夫のキム・ソクギさん、長男スミンさん、長女スファさん。葬儀場はソウル・セブランス病院。出棺は２１日午前９時。サ・ジウォン記者 キム・ミン記者 4g1@donga.com