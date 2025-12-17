今年のソウルのマンション価格、１０年ぶりに最大の上昇率

今年のソウルのマンション価格の年間累計上昇率が、１０年ぶりに最高水準となる見通しだ。１６日、韓国不動産院の週間マンション価格の動向調査によると、今月第２週（８日基準）までの今年のソウルのマンション価格の累計上昇率は８．１％だった。韓国不動産院が統計公表を始めた２０１２年以降、最も高い上昇率を記録した２０１５年の８．１％を、１０年ぶりに回復した形だ。今年に入ってから、ソウルのマンション価格は２月第１週以降、４５週連続で上昇している。年末までまだ２週間残っていることを踏まえると、過去最高の上昇率を記録する可能性もある。これまで、ソウルのマンション価格の年間累計上昇率は、週次動向ベースで２０１５年に８．１％まで上昇後、上昇幅が縮小し、文在寅（ムン・ジェイン）政権期の２０１８年と２０２１年に、それぞれ６．７％と６．６％上昇した。その後、２０２２年には７．２％が下落し、大きく後退したが、２０２３年はマイナス２．４％、昨年は４．５％の変動率となった。今月第２週までの累計上昇率を区別にみると、江南（カンナム）圏と漢江（ハンガン）ベルトの上昇が際立っている。松坡区（ソンパグ）が１９．７８％で最も急騰し、城東区（ソンドンク、１７．９４％）、麻浦区（マポグ、１３．５０％）、瑞草区（ソチョグ、１３．２０％）、江南区（１２．９０％）、陽川区（ヤンチョング、１２．２５％）、龍山区（ヨンサング、１２．１８％）、江東区（カンドング、１１．７６％）、広津区（クァンジング、１１．４８％）、永登浦区（ヨンドゥンポグ、１０．０６％）の順だった。イム・ユナ記者 imyou@donga.com