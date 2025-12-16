安洗塋とソ・スンジェ、キム・ウォンホ組　１シーズン最多勝に同時挑戦

「韓国が歴史的な瞬間を迎えようとしている」世界バドミントン連盟（ＢＷＦ）事務局は、１７日から中国・杭州で開幕するＢＷＦワールドツアー・ファイナルズをこう表現して伝えた。今季そろって１０勝を挙げた女子シングルス世界ランキング１位の安洗塋（アン・セヨン、２３）と、男子ダブルス世界１位のソ・スンジェ（２８）、キム・ウォンホ（２６）ペアが、単一シーズン最多勝タイに同時に挑むからだ。これまでの単・複を通じた単一シーズン最多勝は、桃田賢斗（日本）が２０１９年に記録した１１勝だ。ＢＷＦ事務局は「シーズン最終戦で、両部門ともに歴史的瞬間が生まれる可能性が開かれるのはまれだが、今季のワールドツアー・ファイナルズでは、それが現実になるかもしれない」と展望した。今季１４の国際大会に出場した安洗塋は、先月２３日のオーストラリア・オープンで優勝し、女子シングルス選手として史上初めてシーズン１０勝に到達した。安洗塋はすでに女子シングルスのシーズン最多勝記録（２０２３年、９勝）を保持しており、今季はそれを更新した。さらに、男女通算のシングルス最多勝タイ記録にも挑戦している。ワールドツアー・ファイナルズは、シングルスとダブルスのポイント合計上位８人（組）のみが出場し、Ａ、Ｂの２組に分かれて総当たり戦を行い、準決勝トーナメントを経て優勝者を決める。安洗塋は、山口茜（２８・日本・４位）、プトゥリ・クスマ・ワルダニ（２３・インドネシア・５位）、宮崎友花（１９・日本・８位）らとＡ組に入った。男子ダブルスの最強ペアとして台頭したソ・スンジェ、キム・ウォンホ組も自信をのぞかせる。２０１８年以来７年ぶりに再びコンビを組んだ２人は、世界ランキング１４２位から１位まで駆け上がった。今季１６の国際大会に出場し、世界選手権を含む１０大会で優勝している。今大会まで制すれば、男子ダブルスのシーズン最多勝を記録することになる。ソ・スンジェは個人としてのシーズン最多勝にも挑む。ソ・スンジェは、チン・ヨン（２２）と組んで出場したタイ・マスターズなどを含め、今季にすでに１１勝を挙げている。ＢＷＦ事務局は「ソ・スンジェがバドミントン史上、シングルスとダブルスを通じて１シーズン最多勝を挙げた選手になるチャンスをつかんでいる」と紹介した。キム・ジョンフン記者 hun@donga.com