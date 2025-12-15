レスリング少女、大統領に「特殊部隊に選ばせてください」

男女混合のレスリング大会で男子児童を破って優勝した「怪力のレスリング少女」が、李在明（イ・ジェミョン）大統領宛に堂々と直筆の手紙を送った。主役は、慶尚北道漆谷郡（キョンサンブクト・チルゴクグン）のヤクトン小学校６年生のイム・ハギョンさん（１２・写真）。「女性も海軍特殊情報部隊（ＵＤＵ）に志願できる道を開いてください」と訴えた。漆谷郡によると、イムさんは１３日、郡庁の企画室を訪れ、「大統領に必ず伝えてほしい」として手紙を手渡したという。手紙には「私はレスリングをしている少女です。父が所属していたＵＤＵ特殊部隊に、女性も入れるようにしてください」、「一生懸命（訓練して）オリンピックの金メダルも取ります。お返事をお待ちしています」との切実な思いがつづられていた。イムさんの父、イム・ジョングさん（５０）は、実際に高難度の海上・水中侵入作戦を担う精鋭部隊ＵＤＵの出身だ。イムさんは普段から「父のように強い人になりたい」と語り、ＵＤＵ入隊を夢見てきたという。しかし最近、同部隊が女性隊員を選抜していないことを知り、大統領に直接訴えようと決意し、ペンを取ったという。イムさんの実力は「代表級」と評される。昨年３月にレスリングを始めてからわずか１年で、小学生の男女混合６０キロ級フリースタイルでランキング１位に輝いた。今年４月の全国大会を皮切りに、６月のＫＢＳ杯、文化体育観光部長官杯大会まで制し、フリースタイル個人戦で３大会連続優勝を果たした。漆谷＝ミョン・ミンジュン記者 mmj86@donga.com