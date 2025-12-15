現代自、南米最大市場のブラジルで疾走　トヨタ抜きアジア勢首位

現代（ヒョンデ）自動車が、南米最大の自動車市場であるブラジルで、日本のトヨタを上回り、アジアの自動車メーカーとして最も多い販売台数を記録し、存在感を高めている。１４日、現代自動車とブラジル自動車流通連盟（Ｆｅｎａｂｒａｖｅ）の統計などによると、今年１～１１月に現代自動車は、ブラジル市場で乗用車と商用車を合わせて計１８万２９４８台を販売した。市場シェアは８．０２％で、ブラジル国内で４位となった。この順位は日本のトヨタを上回っており、注目される。トヨタは同期間、ブラジルで計１５万８８６４台を販売し、シェア６．９６％で現代自動車に次ぐ５位だった。１位は伊フィアット（４８万３７７台、２１．０５％）、２位は独フォルクスワーゲン（３８万８５２９台、１７．０２％）、３位は米ＧＭ（２４万６４０１台、１０．８％）だった。現代自動車は９～１１月、毎月１万９０００台以上を販売してきた。この傾向が１２月まで続けば、ブラジルでの販売台数は２０万台を超える見通しだ。現代自動車は昨年も２０万６０２９台を販売した。２０１９年以降５年ぶりに２０万台の大台を超えると同時に、トヨタ（２０万３７９３台）を上回る販売実績だった。好調な販売を背景に、現代自動車は昨年、ブラジル市場全体で４位のシェアを占めた。現代自動車がブラジルで躍進する背景には、現地生産と市場特性に合わせた車種に集中する徹底した現地化戦略がある。現代自動車は、サンパウロ州ピラシカーバに自動車工場を稼働させており、年間最大２１万台を生産できる。従来は１８万台の規模だった工場を、２０１９年に約１億２５００万レアル（約３３８億ウォン）を投じて増設した。ここで生産される小型セダンおよびハッチバックのＨＢ２０、スポーツ用多目的車（ＳＵＶ）のクレタなどは、毎月ブラジル国内の車種別販売ランキングでトップ１０入りしている。ＨＢ２０は南米特化型の小型車で、クレタは南米と東南アジアの一部地域で販売される準中型ＳＵＶだ。ブラジルでは小型車の人気が高いが、近年はＳＵＶの需要も徐々に伸びている。ブラジルで最も人気のある車種は、月１万台前後が売れるフォルクスワーゲンのポロだ。