「１人世帯」８００万超え過去最大 半数が「孤独」と訴え

昨年、「１人世帯」が過去最大の８００万世帯を超えたことが調査で分かった。全世帯に占める割合も３６.１％で、５年間で６ポイント近く上昇した。初婚年齢の上昇に伴う若年層１人世帯の増加に加え、毎年平均寿命が伸びる中、配偶者を失い１人で暮らす高齢者が増えた影響だ。● 結婚は遅く、老年期は長く...１人世帯↑９日、国家データ処が発表した報告書「２０２５統計で見る１人世帯」によると、昨年の１人世帯は８０４万５千世帯と集計された。前年（７８２万９千世帯）比２.８％増加した規模だ。全世帯に占める１人世帯の割合も３６.１％で過去最高だった。１人世帯比率は２０１９年（３０.２％）に初めて３０％を超えた後、２０年３１.７％、２１年３３.４％、２２年３４.５％、２３年３５.５％と、毎年過去最高を更新している。地域別では、ソウルが３９.９％で１人世帯比率が最も高く、次いで大田（テジョン）３９.８％、江原（カンウォン）３９.４％、忠清北道（チュンチョンプクト）３９.１％などの順だった。近年、１人世帯が急増しているのは、晩婚と平均寿命の伸びの影響が大きいと分析される。韓国の平均初婚年齢は１９９５年、男性２８.４歳、女性２５.３歳から、昨年はそれぞれ３３.９歳、３１.６歳となった。平均寿命も確実に延びている。昨年出生児の平均寿命は男性８０.８年、女性８６.６年で、２０００年（男性７２.３年、女性７９.７年）と比べて、それぞれ８.５年、６.９年伸びた。１人世帯比率を性別・年齢層別に見ると、この流れが際立つ。昨年の年齢層別１人世帯比率は７０歳以上が１９.８％で最も高く、２９歳以下が１７.８％で続いた。性別では、男性は３０代（２１.８％）と２９歳以下（１７.８％）で１人世帯比率が高く、女性は７０歳以上（２９.０％）と６０代（１８.７％）で顕著だった。データ処関係者は「６０代以上の１人世帯増加は、平均寿命が上がったことで配偶者と死別して１人で暮らす高齢者が増えた結果だ」とし、「超高齢層になるほど平均寿命の差により１人で暮らす女性が多い」と説明した。● 所得は少なく関係は孤立...半数が「孤独」１人世帯は全世帯に比べて所得が少なく、人間関係満足度が低いため、孤独にさらされていることが分かった。昨年１人世帯の年間所得は３４２３万ウォンで前年対比６.２％増加したが、なお全世帯年間所得（７４２７万ウォン）の４６.１％にとどまった。資産規模で見ると差はさらに著しい。昨年１人世帯の平均資産は２億２３０２万ウォンで、全世帯平均（５億６６７８万ウォン）の３９.３％だった。住宅所有率も３２.０％で、全世帯（５６.９％）より２４.９ポイント低かった。１人世帯は人間関係満足度が低く、孤独にも相対的に脆弱だった。最近発表されたデータ処の「社会調査」報告書によると、今年１人世帯のうち、全般的な人間関係に満足すると答えた比率は５１.１％で、全人口（５５.５％）より４.４ポイント低かった。１人世帯のうち、日頃頻繁または時々孤独だと答えた比率は４８.９％で、全体（３８.２％）より１０.７ポイント高かった。憂鬱な時に助けてくれる人がいないと答えた１人世帯比率（２６.５％）も、全体平均（２１.２％）を上回った。社会調査で１人世帯の孤独を調査したのは今回が初めてだ。世宗市＝チョン・スング記者 soon9@donga.com