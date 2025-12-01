韓国男子バスケ、１２年ぶり中国戦２連勝へ　「万里の長城」突破なるか

韓国男子バスケットボール代表チームが、「万里の長城」中国を相手に１２年４カ月ぶりの２連勝に挑む。韓国は１日午後７時、江原道原州市（カンウォンド・ウォンジュシ）のＤＢプロミアリーナで中国と２０２７国際バスケットボール連盟（ＦＩＢＡ）バスケットボールワールドカップ（Ｗ杯）アジア予選１ラウンドＢ組第２戦のホームゲームを行う。先月２８日、アウェーでの中国との第１戦を８０－７６で制した韓国がホームでも勝てば、２０１３年以来となる中国戦２連勝となる。韓国は２０１３年５月東アジア選手権決勝で中国を７９－６８で下し、同年８月ＦＩＢＡアジア選手権のグループリーグでも６３－５９で勝利した。中国は３０日現在、ＦＩＢＡランキング２７位で、５６位の韓国より戦力面で上とされる。今回のアジア予選前まで、韓国は中国との通算対戦成績で１５勝３６敗と分が悪かった。だが韓国は、好調な３点シュートを誇る「炎のシューター」イ・ヒョンジュン（２５・ナガサキ）を前面に立て連勝に挑む。イ・ヒョンジュンは第１戦で、Ｗ杯アジア予選での１試合最多記録となる９本の３点シュートを成功させ、３３得点を挙げた。試合後、中国スポーツメディア「シナスポーツ」は「イ・ヒョンジュンの外角砲に観客席は沈黙した。中国代表はイ・ヒョンジュンへの守備戦略を持っていなかった」と評した。イ・ヒョンジュンは第１戦後、「仲間が良いパスを出してくれたおかげで、３点シュートを９本も決めることができた。短期間で良い戦術を練ってくれたコーチ陣に感謝する。ホームで行われる中国戦もしっかり準備したい」と語った。韓国はアン・ジュノ氏（６９）が監督を退任した後、後任選定が難航し、チョン・ヒチョルＳＫ監督（５２）が暫定指揮官を務めている。暫定コーチはチョ・サンヒョンＬＧ監督（４９）。２００２年釜山アジア大会で韓国が中国を破り金メダルを獲得した際の代表メンバーだった前監督とチョ監督は、短い準備期間でチームの組織力を急速に引き上げ、敵地で中国を制した。韓国は、ＮＢＡ経験のあるセンターの周琦（２９・北京・２１６ｃｍ）を擁する中国のインサイド攻撃を効果的に封鎖。周琦は第１戦で１１得点にとどまった。チョン監督は「選手たちが準備した攻守戦術を集中力高く実行し、第１戦で良い試合ができた。足りない部分を補って第２戦に臨む」と話した。チョ・ヨンウ記者 jero@donga.com