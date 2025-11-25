キム・キルリ、ＩＳＵショートトラック第３戦で今季初の金メダル

キム・キルリが、２０２５～２０２６国際スケート連盟（ＩＳＵ）ショートトラック・ワールドツアー第３戦で今季初の金メダルを獲得した。キム・キルリは２４日、ポーランド・グダニスクで行われた大会女子１５００メートル決勝で、２分３０秒６１０の記録で最初にフィニッシュラインを通過した。キム・キルリは混合リレーでも、崔玟楨（チェ・ミンジョン）、イ・ジョンミン、イム・ジョンオンとともに金メダルを獲得し、２冠を達成した。スピードスケートでは、金俊昊（キム・ジュンホ）が２日連続でメダルを手にした。金俊昊はカナダ・カルガリーで行われたスピードスケート・ワールドカップ第２戦男子５００メートル第２レースで、３３秒９９７を記録し銅メダルを獲得した。チョン・ジェウォンは男子マススタートで７分４２秒７４を記録し銀メダル。ボブスレー４人乗り韓国代表チーム（キム・ジンス、キム・ヒョングン、キム・ソヌク、イ・ゴンウ）は、イタリア・コルティナダンペッツォでのオリンピック「テストイベント」として開かれた２０２５～２０２６国際ボブスレー・スケルトン連盟（ＩＢＳＦ）ワールドカップ第１戦で、１回・２回試技合計１分５０秒３４で銅メダルを獲得した。任寶美 bom@donga.com